Медведева рассказала о работе над четверными прыжками

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала, как она разучивает четверные прыжки.

«Я знаю, насколько все девушки упорно работают над четверными прыжками. Я тоже ими занимаюсь. Их очень непросто выполнять, они отнимают много времени и сил. Я уважаю всех, кто может прыгнуть четверные, и желаю им кататься долгие годы. Всё, что я сам могу сделать, это работать каждый день всё лучше и лучше. Этим я и занимаюсь», — сказала Медведева в интервью Олимпийскому каналу.

Фигуристка отметила, что с каждой неделей чувствует, как улучшает свои навыки.

Ранее Медведева стала послом сборной России на летних ОИ-2020.