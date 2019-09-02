Сын Плющенко объяснил, почему не пошел в школу 

Сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко Саша Плющенко поздравил в Instagram своих подписчиков с Днем знаний, пояснив, что в этом году не пошел в школу, так как ему нет еще 7 лет.
«Всех первоклашек поздравляю с Днём Знаний! Я иду в школу только на следующий год, так как мне всего 6 лет, так что просьба не выдавать СМИ желаемое за действительное, я пока занимаюсь с преподавателями дома и уже прохожу школьную программу 1 класса с апреля месяца!» — говорится в сообщении в аккаунте Саши Плющенко (орфография и пунктуация автора сохранены).
По данным «СтарХит», ранее Яна Рудковская заявила, что ее сын будет заявлен в одно из учебных заведений, но только для того, чтобы сдавать экзамены. Остальное время он будет на домашнем обучении с репетиторами. Рудковская также озвучила примерное расписание сына, профессионально занимающегося фигурным катанием. Согласно ему, тренировки у Саши Плющенко начинаются в 9:00, в12:00 небольшой перерыв на обед и сон. Освобождается юный спортсмен только после пяти.