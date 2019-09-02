Сын Плющенко объяснил, почему не пошел в школу

Сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко Саша Плющенко поздравил в Instagram своих подписчиков с Днем знаний, пояснив, что в этом году не пошел в школу, так как ему нет еще 7 лет.

«Всех первоклашек поздравляю с Днём Знаний! Я иду в школу только на следующий год, так как мне всего 6 лет, так что просьба не выдавать СМИ желаемое за действительное, я пока занимаюсь с преподавателями дома и уже прохожу школьную программу 1 класса с апреля месяца!» — говорится в сообщении в аккаунте Саши Плющенко (орфография и пунктуация автора сохранены).