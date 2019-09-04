Названы фавориты сезона в женском фигурном катании

Авербух назвал фаворитов сезона в женском фигурном катании

Призер Олимпийских игр Илья Авербух рассказал, кого он считает фаворитами в этом сезоне в женском взрослом одиночном катании.

"Сезон будет очень интересный, очень сложный. Я уверен, что на первые роли обязательно выйдут юные фигуристки Трусова, Щербакова, Косторная, конечно, Алина Загитова , Женя Медведева — она в очень хорошей форме, только что видел ее, и мы ей делали короткую программу, сейчас проходили программу. Конечно, технический отрыв девчонок, говоря про бывших юниорок…

Я думаю, что они даже сейчас больше считаются фаворитками, нежели уже пресловутая борьба Алины Загитовой и Жени Медведевой. Будем болеть за наших девочек. Также Лиза Туктамышева, ещё ее не видел в сезоне. Если она сохранит свой технический тройной аксель, то она абсолютно конкурентоспособна. Посмотрим, что приготовила Самодурова", — заявил Авербух в интервью корреспонденту Газеты.ru.

Ранее сообщалось, что отец казахстанской фигуристки Элизабет Турсынбаевой Байтак прокомментировал травму спортсменки.