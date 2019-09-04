Загитова провела тренировку в Москве

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова стала ведущей открытой тренировки в Москве, сообщает ТАСС.

Мероприятие прошло на Пушкинском мосту и было открытым для всех желающих. 17-летняя спортсменка проводила занятие в течение 20 минут. Мероприятие было организовано компанией Puma, послом которой является фигуристка.

17-летняя россиянка выиграла все значимые соревнования в женском одиночном катании. Она олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы, победительница финала Гран-при.

В новом сезоне Загитова выступит на этапах Гран-при во Франции и Японии. Этап в Гренобле пройдет с 1 по 3 ноября, в Саппоро — с 22 по 24 ноября.