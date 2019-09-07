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Фигуристка Медведева считает, что перестаралась в короткой программе на прокатах в Москве 

ТАСС + ещё 9 1 час назад
Медведева перестаралась в короткой программе
Фото: ТАСС
Двукратная чемпионка мира, двукратный серебряный призер Олимпиады-2018 фигуристка Евгения Медведева считает, что допустила ошибку в каскаде в короткой программе на контрольных прокатах сборной России, поскольку перестаралась. Об этом Медведева рассказала журналистам в субботу после выступления.
Медведева упала с тройного тулупа в каскаде с тройным флипом в начале программы.
"Я хорошо себя чувствую, прокатом довольна, довольны и тренер, и хореограф. Была одна ошибка, но она была не из-за нервов и не из-за того, что недоработали на тренировке. Очень хорошо чувствовала прыжок и немного перестаралась, но это лучше. Я знаю, как с этим справляться", — рассказала Медведева.
"Я показала программу без съеденных моментов, в начале сезона программы сыроватые, но про свою программу не могу так сказать", — отметила фигуристка.
На вопросы журналистов о новом цвете волос — Медведева удивила зрителей новым винно-бордовым цветом прически — фигуристка рассказала:
"Давно так хотела, но то мама запрещала, то тренер, а летом захотела и покрасилась".
Ранее фигуристка рассказала в соцсетях, что стала веганом.
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Комментарии2
Фигурное катание , Прочее , Евгения Медведева
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