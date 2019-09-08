Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
13 сентября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Зенит
Зенит
20:00
Арсенал Арсенал
13 сентября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Мальорка
Мальорка
22:00
Атлетик Б Атлетик Б
13 сентября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Фортуна
Фортуна
21:30
Вольфсбург Вольфсбург
14 сентября

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Спартак М
Спартак М
16:30
Урал Урал
Сочи
Сочи
19:00
Локомотив М Локомотив М
14 сентября

Английская Премьер-лига

3 из 7
Все матчи
Ливерпуль
Ливерпуль
14:30
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
17:00
Челси Челси
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
17:00
Лестер Сити Лестер Сити
14 сентября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Реал Мадрид
Реал Мадрид
14:00
Леванте Леванте
Леганес
Леганес
17:00
Вильярреал Вильярреал
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
19:30
Атлетико М Атлетико М
14 сентября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Аугсбург
Аугсбург
16:30
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
Майнц
Майнц
16:30
Герта Герта
Унион
Унион
16:30
Вердер Вердер
15 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Оренбург
Оренбург
14:00
Рубин Рубин
Тамбов
Тамбов
16:30
ЦСКА ЦСКА
Краснодар
Краснодар
19:00
Крылья Советов Крылья Советов
15 сентября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Борнмут
Борнмут
16:00
Эвертон Эвертон
Уотфорд
Уотфорд
18:30
Арсенал Арсенал
15 сентября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Эйбар
Эйбар
13:00
Эспаньол Эспаньол
Алавес
Алавес
15:00
Севилья Севилья
Сельта
Сельта
17:00
Гранада Гранада
15 сентября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Хоффенхайм
Хоффенхайм
16:30
Фрайбург Фрайбург
Падерборн 07
Падерборн 07
19:00
Шальке-04 Шальке-04
16 сентября

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Динамо М
Динамо М
20:00
Уфа Уфа
Ростов
Ростов
20:30
Ахмат Ахмат
16 сентября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
22:00
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед

Тарасова поделилась эмоциями от контрольных прокатов 

Газета.Ru + ещё 2 9 часов назад
Тарасова поделилась эмоциями от контрольных прокатов
Фото: РИА Новости
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала контрольные прокаты фигуристов сборной России.
"Фантастические прокаты, я была счастлива присутствовать на них. Хочу сказать слова огромной благодарности нашей публике — это наши фанаты, которые все понимают, все знают, любят спортсменов безмерно. Это справедливая и настоящая публика, это наши друзья, которые заполняют все залы в стране", — цитирует Тарасову ТАСС.
8 сентября в Москве на МСА "Лужники" фигуристки национальной команды представили свои произвольные программы сезона-2019/20. "Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Ранее сообщалось, что ученица Этери Тутберидзе будет усложнять программу с тремя четверными прыжками.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Газета.Ru: последние новости
Туктамышева оценила свое выступление на контрольных прокатах Туктамышева оценила свое выступление на контрольных прокатах Загитова не будет выступать до октября Загитова не будет выступать до октября Тарасова поделилась эмоциями от контрольных прокатов Тарасова поделилась эмоциями от контрольных прокатов
Фигурное катание , Татьяна Тарасова , Этери Тутберидзе , Газета.Ru , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Монреаль» не будет возвращать Маркова
«Монреаль» не будет возвращать Маркова
Даниил Медведев: я боролся за каждый мяч
Даниил Медведев: я боролся за каждый мяч1
Квят рассказал, почему сошел с гонки Гран-при Италии
Квят рассказал, почему сошел с гонки Гран-при Италии1
НБА запретила использование самурайских повязок
НБА запретила использование самурайских повязок
Медведев проиграл в финале турнира «Большого шлема»
Медведев проиграл в финале турнира «Большого шлема»
Видео
Кокорин и Мамаев могут выйти досрочно
03:16
Кокорин и Мамаев могут выйти досрочно
Футбол
Где будут играть Кокорин и Мамаев
04:56
Где будут играть Кокорин и Мамаев
Футбол Статьи
Емельяненко назвал слабые стороны Хабиба
01:45
Емельяненко назвал слабые стороны Хабиба
MMA
У Мамаева появились новые проблемы с законом
03:16
У Мамаева появились новые проблемы с законом
Футбол
Хабиб резко набрал вес перед боем
00:41
Хабиб резко набрал вес перед боем
MMA
«Этот матч ни о чем не говорит»: чем объяснили победу РФ
02:51
«Этот матч ни о чем не говорит»: чем объяснили победу РФ
Футбол Статьи
«Сложно найти бойца, которого он не убьет»
00:41
«Сложно найти бойца, которого он не убьет»
MMA Статьи
Гимнастка РФ объяснила решение выступать за Грузию
01:01
Гимнастка РФ объяснила решение выступать за Грузию
Летние виды спорта Прочее
Однорукий боец удушил соперника в дебютном бою
00:45
Однорукий боец удушил соперника в дебютном бою
MMA
Переодевавшийся теннисист заворожил фанатку
00:21
Переодевавшийся теннисист заворожил фанатку
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение