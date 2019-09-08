Тарасова поделилась эмоциями от контрольных прокатов 

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала контрольные прокаты фигуристов сборной России.
"Фантастические прокаты, я была счастлива присутствовать на них. Хочу сказать слова огромной благодарности нашей публике — это наши фанаты, которые все понимают, все знают, любят спортсменов безмерно. Это справедливая и настоящая публика, это наши друзья, которые заполняют все залы в стране", — цитирует Тарасову ТАСС.
8 сентября в Москве на МСА "Лужники" фигуристки национальной команды представили свои произвольные программы сезона-2019/20. "Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Ранее сообщалось, что ученица Этери Тутберидзе будет усложнять программу с тремя четверными прыжками.