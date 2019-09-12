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Фигуристка Ирина Роднина отмечает юбилей 

ТК «Звезда» + ещё 17 12 часов назад
Фигуристка Ирина Роднина отмечает юбилей
Фото: ТК «Звезда»
Роднина ушла из спорта после Зимней олимпиады-80, после чего еще долгие годы являлась тренером и наставником молодых людей.
Трехкратная олимпийская чемпионка и десятикратная чемпионка мира по фигурному катанию, зампред Комитета Госдумы по международным делам Ирина Роднина сегодня отмечает свой семидесятилетний юбилей.
Отмечается, что непревзойденная «королева льда» блестяще исполняла сложнейшие элементы, не оставляя сильным соперникам ни единого шанса. При этом фигуристка не проиграла ни одного соревнования, где участвовала со своими партнерами.
Роднина родилась двенадцатого сентября 1949 года в Москве. В свои пять лет она впервые встала на лед, а в 1964 году впервые дебютировала в соревновании вместе с партнером Алексеев Улановым. В сборную СССР пара вошла в 1967 году и уже к 1969 году Роднина и Ульянов стали чемпионами мира и Европы. В 1973 году фигуристка вышла на лед с новым партнером Александром Зайцевым, в паре с которым выступила на чемпионате Европы и на чемпионате мира в Братиславе. При этом в период с 1969 по 1980 год Роднина не проиграла ни одного соревнования, став самой успешной спортсменкой в истории катания в паре.
Роднина ушла из спорта после Зимней олимпиады-80, после чего еще долгие годы являлась тренером и наставником молодых людей.
Свою политическую деятельность фигуристка начала в декабре 2007 года, когда была избрана депутатом Государственной думы пятого созыва от «Единой России» по Омской области. В колее партии она Роднина руководит внутрипартийными проектами «Дворовый тренер», «Школьный спорт» и «Россия: мы должны жить долго».
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