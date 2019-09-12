Золото Игр, предательство и разводы: что пережила Роднина

Трехкратной олимпийской чемпионке по фигурному катанию Ирине Родниной 12 сентября исполнилось 70 лет. Предательство партнера после победы на Играх, два развода, переезд в Америку, разногласия с дочерью и уход в политику — «Газета.Ru» рассказывает о непростом жизненном пути спортсменки.

12 сентября свое 70-летие отмечает Ирина Роднина — советская фигуристка, выступавшая в паре с Алексеем Улановым , а затем с Александром Зайцевым , и завоевавшая три олимпийских золота.

Примечательно, что со своим вторым партнером спортсменка не проиграла ни одного турнира — победная серия длилась годами. Зная это, сложно представить, что в фигурное катание Ирину привели из-за крайне слабого здоровья — к тому моменту она 11 раз переболела пневмонией.

Врачи посоветовали родителям отвести девочку на каток для закалки, однако вскоре она начала делать серьезные успехи в катании, и было решено отправить ее в знаменитую школу ЦСКА

До 15 лет Роднина выступала в одиночном катании, что помогло ей освоить многие прыжки, а затем приняла решение перейти в спортивные пары.

После короткого периода выступлений на юношеском уровне с Олегом Власовым девушка встала в пару с Алексеем Улановым. Тренировал дуэт известный наставник Станислав Жук (его именем в настоящее время названа школа ЦСКА).

Последовали несколько слабых стартов, и фигуристы усложнили технический арсенал, добавив в него считавшийся сложным на тот момент двойной аксель, и победили на чемпионате мира и Европы в один сезон.

Роднина / Уланов принялись выигрывать турнир за турниром. Их серия длилась до сезона-1971/72, в котором пара покорила главную спортивную вершину, завоевав золото на Олимпийских играх в Саппоро.

В тот сезон Уланов неожиданно объявил, что больше не хочет выступать с Родниной и уходит к Людмиле Смирновой , которая в паре с Андреем Сурайкиным являлась их главной конкуренткой. Причиной послужила романтическая связь — Уланов вскоре сыграл со Смирновой свадьбу.

Потеряв партнера, с которым планировала выступать и в следующем олимпийском цикле, Роднина оказалась в кризисе и даже задумалась о завершении карьеры. Однако после некоторых размышлений спортсменка все же решила начать все сначала в паре с не очень известным Александром Зайцевым, который обладал неплохим уровнем техники, а значит, и потенциалом для спортивного роста.

Дуэт довольно быстро скатался, освоив сложные элементы, и уже в 1973 году победил на чемпионате Европы, обогнав Смирнову и Уланова, которые стали вторыми.

Однако на следующем старте — чемпионате мира в Братиславе — паре чуть не сорвали выступление: прямо во время исполнения поддержки в произвольной программе заглохла музыка.

«В момент подъема, когда я уже была где-то на уровне плеча Зайцева, музыка остановилась. Поддержку мы сделали по инерции и выехали из нее.

Но когда мы закончили эту комбинацию, публика стала нам аплодировать. Начали медленную часть, а народ уже раскочегарился, начал хлопать и кричать», — вспоминала Роднина.

Судьи все равно снизили оценки за катание без музыкального сопровождения, но это не помешало дуэту одержать итоговую победу.

Позднее выяснилось, что отключение музыки не было случайностью: организаторы ЧМ пытались таким образом ответить на ввод войск СССР в Чехословакию в 1968 году.

Тем не менее это не прервало победную серию Родниной и Зайцева, которые затем перешли в группу начинающего тренера Татьяны Тарасовой и под ее руководством взяли еще два олимпийских золота — в Инсбруке-1976 и Лейк-Плэсиде-1980.

В 1975 году — незадолго до второй победы на Олимпиаде — Роднина и Зайцев поженились. К тому моменту их пара уже привлекала серьезное внимание СМИ, так что освещать это событие приезжали даже журналисты из США.

А в 1979 году — накануне завоевания третьего олимпийского золота — Ирина родила сына, которого назвали в честь отца Александром.

Однако после победы на Играх в Лейк-Плэсиде и завершения спортивной карьеры отношения пары зашли в тупик.

«Я знала, что мне хотелось, а что ему — не знаю. Пытались что-то выяснить… Потом пришли к пониманию, что надо расстаться. И расстались, хотя у нас рос сын…» — вспоминала фигуристка.

После этого Роднина недолго работала в ЦК комсомола, однако затем решила вернуться в спорт и приступила к тренерской деятельности в «Динамо»

В этот период она вышла замуж второй раз — за бизнесмена Леонида Миньковского — и в 1986 году родила от него дочь Алену. После выхода из декретного отпуска спортсменка собиралась продолжить тренерскую деятельность, но, по ее словам, в клубе не предоставили такой возможности.

«Вроде бы занималась любимым делом, вошла во вкус, но мне настойчиво рекомендовали посидеть дома, сосредоточиться на воспитании детей. По сути, выставили за порог, отняли работу», — говорила Роднина в интервью «Итогам».

Вскоре после этого ей предложили выгодный тренерский контракт в США, и чемпионка переехала за океан вместе с детьми от двух браков и вторым мужем. Там она проработала с 1990 по 2002 год.

Самым громким успехом ее подопечных можно считать золото чемпионата мира, завоеванное дуэтом Радка Коваржикова / Рене Новотны. Это была историческая победа для фигурного катания Чехии.

Однако на фоне развития тренерской карьеры начала страдать личная жизнь. Миньковский ушел от супруги и долго пытался отсудить у нее дочь.

«Бывали такие моменты, когда я сидела одна и чокалась со своим отражением», — признавалась Роднина.

Из этого состояния ее вывел старший сын Александр, который однажды сказал ей: «Мама, посмотри на себя, на кого ты похожа».

После этого женщина, по собственному признанию, сумела собраться и постепенно вышла из кризиса. Суд оставил дочь с ней, однако по требованию отца девочка не имела права въезжать в Россию до своего совершеннолетия. К тому моменту она уже поступила в университет и так и осталась жить в США, где работает в настоящее время журналистом.

«Меня все годы укоряют тем, что у меня есть дочка, которая живет в Америке с четырех лет, когда никакой Государственной думы не существовало.

И ей без конца напоминают, кто ее мать и чем она занимается», — цитирует Роднину Sports.ru.

Также спортсменка отмечала, что старается не обсуждать со своей дочерью политику, поскольку это приводит к конфликтам.

После возвращения в Россию в 2002 году Роднина решила заняться политикой и участвовала в довыборах в Госдуму, но дважды проиграла.

Однако спустя несколько лет фигуристке все же удалось стать депутатом Госдумы от Омской области. В 2016 году она переизбралась на очередной срок.

За годы работы функционером наиболее резонансным политическим действием Родниной стала активная поддержка закона Димы Яковлева

Официальное название федерального закона от 28 декабря 2012 года № 272-ФЗ — «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации».

Его самым известным пунктом является запрет гражданам США усыновлять сирот из России.

Свое решение поддержать закон Роднина объяснила так:

«Как только ребенок попадал в Америку, он сразу менял гражданство, имя и фамилию. Если обо всех усыновленных в остальные страны каждые полгода в посольство приходит отчет, то в случае Америки нет.

Посмотрите, какое количество издевательств там происходило над этими детьми. Родители начинали меняться ими. Я не говорю, что это повсеместно. Но таких случаев было очень много».

При этом Роднина признала, что не только в США, но и в России могут происходить случаи издевательств над усыновленными, однако не отказалась от поддержки закона.