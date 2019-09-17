Загитова так не может: Тутберидзе готовит новую чемпионку

Одного четверного уже мало: что делает Тутберидзе с Валиевой

Фигуристка Камила Валиева пришла к Этери Тутберидзе чуть больше года назад, уступая по выносливости всем одногруппницам и не владея никакими особенными элементами. Теперь она собирается исполнять два четверных тулупа в финале Гран-при — к этому ее подталкивает сама Тутберидзе, — а также разучивать тройной аксель. На фоне таких нагрузок Валиева допустила падения на обоих турнирах этого сезона, но не желает останавливаться.

Олимпийские амбиции

Камила Валиева — новая звезда группы Этери Тутберидзе, которая прыгает четверной тулуп в каскаде с двойным и выйдет на взрослый уровень в сезоне-2021/22 — как раз к зимней Олимпиаде в Пекине.

О следующих Играх девушку спрашивают постоянно, и она спокойно отвечает.

«Это, наверное, первое, что я сказала, когда встала на коньки: «Хочу быть олимпийской чемпионкой!». С тех пор ничего не изменилось», — приводит слова Валиевой ТАСС.

На фигуристку обращали серьезное внимание даже в прошлом сезоне, когда она была еще слишком мала для выступлений на международном уровне, довольствовалась первенствами Москвы и России среди младшего возраста и не умела прыгать ни одного четверного.

Все дело — в хореографии, скольжении, растяжке и сумасшедших вращениях (в таких позициях, как Камила, не вращается сейчас никто в мире, как отмечал хореограф группы Тутберидзе Даниил Глейхенгауз).

Но тогда Валиева исполняла вполне обыкновенные тройные прыжки. Теперь же девушка к навыкам катания и вращений добавила техническую сложность.

На последнем этапе юниорского Гран-при — в Челябинске — фигуристка исполнила в произвольной программе каскад четверной тулуп + двойной тулуп.

После этого Камила попыталась сразу же зайти на второй четверной, однако еще в воздухе сильно накренилась в сторону и упала. Впрочем, это не помешало ей занять первое место с отрывом почти в 20 баллов от второго.

Уступала всем в группе Тутберидзе

Любопытно, что 13-летняя спортсменка перешла в группу одиозного тренера относительно недавно — в мае 2018 года. До этого она занималась фигурным катанием в родной Казани и в школе «Москвич» — после переезда в столицу в 2012 году.

«Я научилась прыгать тройные в «Москвиче», когда занималась у Натальи Дубинской. Потом решила перейти к Этери Тутберидзе.

Почему? В ее группе девочки прыгали четверные, и Тутберидзе могла дать мне что-то новое», — отмечала спортсменка.

На просмотре изначально был только хореограф Глейхенгауз, однако, когда он заметил в девочке нечто необычное, к процессу подключилась и Тутберидзе. При этом тренер не стала даже смотреть полные прокаты короткой и произвольной программы потенциальной ученицы — попросила показать только прыжки и вращения. После этого Камиле сообщили, что ее ждут на тренировках.

Валиева призналась, что в первое время в Хрустальном ей пришлось очень нелегко: девушку поразил объем выносливости других фигуристок, который превосходил ее собственный в два-три раза.

«Я вышла на тренировку, сделала один элемент, а потом просто каталась по кругу — устала. В это же время другие девочки по два-три элемента уже выполняли.

Пока я один круг докатывала, они шли на второй и третий. А потом еще по десять элементов делали», — приводит слова спортсменки «Спорт Бизнес Online».

Изначальное отставание от всех остальных задело Валиеву и подстегнуло ее работать больше, чтобы нагнать общий уровень.

«Раньше у меня были проблемы иногда с настроем, стабильностью. У нового тренера мы серьезно над этим поработали», — заверила девушка.

Стоит отметить, что на своем первом старте в этом сезоне — дебютном этапе юниорского Гран-при в Куршевеле — Камила все же допустила серьезную ошибку:

упала с первого же прыжка в каскаде тройной лутц + тройной тулуп в конце короткой программы, потеряв много баллов.

Однако за счет четверного тулупа в произвольной и просто нереально высокой для юниорки оценки за компоненты (хореографию, красоту скольжения, музыкальность, передачу образа) Валиева вышла на итоговое первое место.

На следующем этапе ЮГП фигуристка, как уже упоминалось, упала со второго четверного тулупа в произвольной, но снова смогла одержать победу по сумме баллов.

Затмит Трусову?

Несмотря на падение в Челябинске, Валиева уже заявила, что собирается и дальше пытаться прыгать два четверных тулупа. Тем более что на этом настаивает Тутберидзе.

«В финале Гран-при в Турине мне обязательно надо показать произвольную программу чисто и исполнить оба четверных. Мы с тренерами еще после выступления на первом этапе в Куршевеле решили, что надо это делать.

Этери Георгиевна, когда я приехала, сразу предложила усложнить программу и вставить два четверных тулупа. После Франции я уже накатывала программу в таком варианте», — рассказала Валиева.

При этом даже на тренировках этот набор пока получается с переменным успехом — падения со второго квада случаются нередко.

Однако фигуристку это не смущает — более того, она уже заявила о намерении разучить еще один элемент ультра-си — аксель в три с половиной оборота. Это единственный прыжок повышенной сложности, который девушкам позволяется исполнять в короткой программе (четверные, например, запрещены), так что амбиции Валиевой вполне можно понять.

«Я не воспринимаю многооборотные прыжки как нечто заоблачное. Каждый день вижу, как Александра Трусова делает четверные лутц и тулуп, заходит на триксель. Все эти вещи уже считаются нормой», — пояснила спортсменка в интервью РИА «Новости».

Если Валиевой удастся избежать серьезных травм и проблем с весом в переходный период, то Тутберидзе воспитает из нее настоящее оружие массового поражения.

Та же Трусова сейчас крутит по три четверных за программу, но по части катания пока серьезно уступает почти всем топовым фигуристкам. Валиева же способна объединить в себе и то, и другое и уже активно движется на пути к этому.