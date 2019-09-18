Призерка финала юниорского этапа «Гран-при» пропустит этап турнира

Бронзовый призер юниорского финала «Гран-при»-2019/20 Алена Канышева отсутствует в числе участниц юниорских этапов «Гран-при». Об этом сообщает сайт Международного союза конькобежцев (ISU).

В финал серии от России уже отобралась 13-летняя Камила Валиева, одержав победы на двух этапах.

Ранее сообщалось. что дочь Этери Тутберидзе Даина Дэвис рассказала об участии мамы в тренировочном процессе.