Призерка финала юниорского этапа «Гран-при» пропустит этап турнира 

Бронзовый призер юниорского финала «Гран-при»-2019/20 Алена Канышева отсутствует в числе участниц юниорских этапов «Гран-при». Об этом сообщает сайт Международного союза конькобежцев (ISU).
Вместо 14-летней ученицы Этери Тутберидзе на седьмом этапе «Гран-при» выступит воспитанница Светланы Пановой и Татьяны Моисеевой Анна Фролова.
В финал серии от России уже отобралась 13-летняя Камила Валиева, одержав победы на двух этапах.
Ранее сообщалось. что дочь Этери Тутберидзе Даина Дэвис рассказала об участии мамы в тренировочном процессе.