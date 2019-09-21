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Фейковый четверной: как американка лишила россиянок финала 

Газета.Ru + ещё 2 4 часа назад
Фейковый четверной: американка лишила россиянок финала
Фото: Газета.Ru
Американская фигуристка Алиса Лью исполнила три тройных акселя и четверной лутц на этапе Гран-при в Польше и уверенно пробилась в финал серии, где теперь грозит отнять золото у ученицы Этери Тутберидзе Камилы Валиевой, владеющей четверным тулупом. Однако похоже, что судьи закрывают глаза на грубые ошибки в манере Лью исполнять прыжки, которые могли бы лишить ее многих побед и серьезно повлияли бы на расклад сил в мировом фигурном катании.
Накануне в польском Гданьске завершились соревнования девушек в рамках пятого этапа юниорской серии Гран-при.
Итоги прокатов стали не утешительными для россиянок Анастасии Таракановой и Виктории Васильевой: несмотря на третье и второе место соответственно, у них почти не осталось шансов попасть в финал Гран-при.
Напомним, в решающий турнир могут пробиться лишь шесть девушек, в то время как на каждом этапе принимают участие больше 30 фигуристок.
Баллы, по сумме которых определяются шесть участниц финала, начисляются в зависимости от занятого места на этапе Гран-при. Первое стоит 15 очков, второе — 13, третье — 11, четвертое — 9, пятое — 7, шестое — 5, седьмое — 4, восьмое — 3 (а дальше уже без баллов).
Тараканова дважды стала третьей — в Гданьске и ранее в американском Лейк-Плэсиде, — набрав, таким образом, 22 балла. Васильева взяла бронзу на этапе Гран-при в Челябинске и серебро — в Польше, записав себе в актив 24 очка.
Конечно, еще не состоялись этапы в Хорватии и в Италии, где соперницы могут допустить неожиданные ошибки, но по опыту прошлых лет можно сказать, что с такими баллами, как у Таракановой и Васильевой, в финал почти никогда не проходят.
Даже фигуристки, дважды занявшие второе место, оказываются лишь в листе ожидания на случай, если кто-то снимется с финала из-за травмы. А тут «лишь» две бронзы и бронза + серебро.
При этом больше выступить на этапах Гран-при в этом сезоне Анастасия и Виктория не смогут — каждой спортсменке дается максимум два этапа, так что исправить ошибки уже нельзя.
Однако будет неверным сказать, что россиянки выступили в Гданьске плохо: напротив, никто из них не допустил падений или других грубых недочетов.
Анастасия Тараканова вообще выдала в произвольной программе свой лучший результат по баллам в сезоне (126,60), исполнив на плюсы абсолютно все элементы.
Особенно стоит отметить каскады тройной лутц + тройной тулуп, тройной флип + двойной тулуп, а также тройной лутц + ойлер + тройной сальхов, — причем два последних стояли во второй половине программы и получили надбавку в 10% к стоимости.
Экспрессивная передача образа Фриды Кало в черном облегающем платье также оказалась на уровне — Тараканова никогда не жаловалась на нехватку артистизма.
В короткой программе Анастасия тоже не подвела, справившись с обязательными элементами — двойным акселем и тройным риттбергером, а также сделав непростой каскад тройной лутц + тройной тулуп во второй половине программы (снова +10% к оценке за этот элемент).
Что касается Васильевой, то она также выдала два безошибочных проката: что в короткой…
… и даже обошла Тараканову с ее идеальными прокатами, но этого все равно оказалось недостаточно, чтобы претендовать на победу.
Первое место с существенным отрывом по баллам (почти семь очков преимущества) заняла американка Алиса Лью — фигуристка, которой только 8 августа исполнилось 14 лет, а она уже вовсю исполняет элементы повышенной сложности — четверной лутц и тройной аксель.
В короткой программе спортсменка даже обхитрила правила, чтобы вставить туда триксель. Вообще юниоркам строго предписано прыгать в коротком номере именно сольный двойной аксель (не тройной и не одинарный), однако насчет каскада сказано лишь, что он может состоять из «любых тройных прыжков».
Так что Лью, недолго думая, сделала в короткой каскад тройной аксель + тройной тулуп.
В произвольной программе американка начала с каскада тройной аксель + двойной тулуп — правда, здесь получился плохой выезд с первого прыжка, поэтому второй пошел в недокрут, и элемент даже получил минус 1,14 от базовой стоимости.
Однако это не смутило Лью, которая затем исполнила самый сложный и дорогой прыжок в фигурном катании на данный момент — четверной лутц, а также сольный тройной аксель.
В итоге оценка американки только за технику в произвольной составила 83,94 балла, в то время как у занявшей второе место Васильевой она равнялась 70,82, а у Таракановой — 70,08. Отрыв больше десяти баллов — с этим уже невозможно было бороться.
Лью выиграла данный этап Гран-при и уверенно пробилась в финал серии, где она будет соперничать с ученицей Этери Тутберидзе Камилой Валиевой, которая владеет четверным тулупом.
На своем прошлом этапе Гран-при — в Лейк-Плэсиде — Лью также уверенно победила, исполнив все запланированные триксели и четверной лутц. Вполне возможно, что против такой силы не устоит и Валиева, которая пока с американкой не пересекалась.
Четверной тулуп Камилы обладает базовой стоимостью 9,50 балла, в то время как четверной лутц Алисы — 11,50. Кроме того, россиянка вообще не исполняет тройной аксель, который американка прыгает трижды за турнир.
Кажется, впервые за долгое время у россиянок появилась серьезная соперница на юниорском уровне, которая вполне может забрать все основные награды сезона.
Однако во всей этой истории вызывает серьезные сомнения, пожалуй, самое главное — чистота тройного акселя и особенно четверного лутца в исполнении Лью.
И если триксель у американки в целом в порядке — все обороты видно четко, хотя она периодически испытывает сложности с выездом, то вот лутц вообще вызывает сомнения в своем существовании — настолько странно Алиса его исполняет.
Так, во время проката в Гданьске техпанель даже сначала оценила его как тройной, а не четверной: в углу экрана высветилась табличка с оценкой, в которой четко было указано — 3 Lutz.
Все дело в том, что Алиса начинает крутить прыжок, еще находясь на льду, и первый оборот делает, практически не отрываясь от катка, что видно на замедленном повторе.
После приземления Лью также, как правило, продолжает доворачивать ногу до определенного положения — это значит, что в воздухе она четыре оборота все же не делает.
Неудивительно, что судьи сначала даже не поняли, что американка показала в Гданьске четверной лутц — это было очень непросто разглядеть, и, скорее всего, разглядывать и не стоило.
За такое странное исполнение Лью можно было справедливо поставить оценку, как за тройной, но техбригада не стала этого делать.
Если бы судьи на это пошли, то Алиса потеряла бы уйму баллов — и не только потому, что лишилась бы четверного лутца, но и потому, что тогда в программе у нее оказалось бы сразу три тройных лутца, а делать одинаковые тройные больше двух раз нельзя. Один из них бы просто не засчитали — и это был бы провал фигуристки.
Однако техпанель не решилась на такую жесткую оценку, и Лью получила все по максимуму.
Продолжат ли судьи и дальше закрывать глаза на своеобразную манеру американки? От этого зависит судьба медалей в текущем сезоне, и Тараканова и Васильева уже явно ощутили это на себе.
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Комментарии1
Фигурное катание , Статьи , Виктория Васильева , Фрида Кало , Этери Тутберидзе
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