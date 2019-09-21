Трусова расстроена неудавшимся каскадом

Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала свое выступление на предсезонном турнире в Словакии, передает ТАСС.

Она заняла первое место и побила два мировых рекорда (произвольная программа и общая сумма баллов). При этом спортсменка отметила, что расстроена тем, что ей не удалось выполнить каскад тройной лутц + тройной риттбергер.

"У меня получилось сделать три четверных прыжка, рада, что мне наконец-то удалось это на международном уровне. Расстроилась, что не получилось сделать каскад лутц + риттбергер, но буду работать. Надеюсь, все получится", — сказала Трусова.