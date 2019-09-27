Загитова и Навка готовят шоу

Вчера Навка опубликовала в сторис видео с собой и Загитовой в гриме, назвала коллегу красивой девушкой, назвалась таковой сама и объявила, что скоро ее и Загитовой поклонники увидят «что-то очень…». Она не договорила, однако в подписи сказано, что готовится сюрприз и снимается ролик.

В тот же день психолог Евгений Вольтов в своем инстаграме также разместил видео с Загитовой и анонсировал шоу с ее и Навки участием. По его словам, зрители смогут увидеть шоу в конце декабря.

На прошлой неделе Татьяна Навка анонсировала в инстаграме показы мюзикла на льду «Руслан и Людмила» в Санкт-Петербурге, в спорткомплексе «Юбилейный», в конце октября — начале ноября. На вопрос одной из подписчиц, едет ли в Петербург Петр Чернышев , который играет Руслана, фигуристка ответила, что, «конечно же», едет.