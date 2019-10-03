Ради сестры: как Сотникова лишилась миллионов

Сотникова отправила гадалке 2 млн рублей на лечение больной сестры

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова отправила два миллиона рублей интернет-гадалке так как та пообещала вылечить ее больную сестру, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

Отмечается, что в начале сентября Сотникова случайно нашла объявление гадалки, а та заявила, сказала, что это сглаз, а не болезнь и пообещала помочь в обмен на два миллиона рублей.

Сестра фигуристки больна синдромом Тричера-Коллинза, редким заболеванием, вызывающим грубые дефекты лицевой части черепа. Сотникова не раз отмечала, что тратит свое гонорары на ее лечение.

Фигуристка также является четырехкратной чемпионкой России (2009, 2011, 2012, 2014) и двукратной вице-чемпионкой Европы (2013, 2014). В последний раз выступала в официальных соревнованиях в сезоне 2015/16, однако о завершении карьеры официально не объявляла.