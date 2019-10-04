«У нас своя сказка»: конфликт Навки и Рудковской

Жена Пескова прокомментировала слухи о конфликте с Рудковской

Российская фигуристка, супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка прокомментировала слухи о том, что у нее произошел бизнес-конфликт с продюсером Яной Рудковской из-за ледовых шоу.

Ранее СМИ сообщили, что Рудковская запланировала премьеру своего ледового шоу с участием ее сына Александра Плющенко на 27 декабря. Однако в этот же день состоится ледовый мюзикл с участием 5-летней дочери Навки и Песковой «Спящая красавица. Легенда двух королевств». В результате Рудковской пришлось перенести премьеру на другой день.

Навка заявила, что не могла перенести шоу, так как каток был уже арендован. Кроме того, если бы два шоу вышли в один день — их общим знакомым пришлось бы «разрываться».