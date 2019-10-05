Тарасова: новое платье делает Загитову сексуальной

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
28 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Крылья Советов
Крылья Советов
2 0
Тамбов Тамбов
Ростов
Ростов
3 0
Динамо М Динамо М
Локомотив М
Локомотив М
1 0
Зенит Зенит
28 сентября

Английская Премьер-лига

3 из 8
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
0 1
Ливерпуль Ливерпуль
Челси
Челси
2 0
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Астон Вилла
Астон Вилла
2 2
Бёрнли Бёрнли
28 сентября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Атлетик Б
Атлетик Б
0 1
Валенсия Валенсия
Хетафе
Хетафе
0 2
Барселона Барселона
Гранада
Гранада
1 0
Леганес Леганес
28 сентября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Хоффенхайм
Хоффенхайм
0 3
Боруссия М Боруссия М
Майнц
Майнц
0 1
Вольфсбург Вольфсбург
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
1 3
Шальке-04 Шальке-04
29 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Урал
Урал
0 3
ЦСКА ЦСКА
Рубин
Рубин
0 0
Уфа Уфа
Спартак М
Спартак М
1 2
Оренбург Оренбург
29 сентября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Лестер Сити
Лестер Сити
5 0
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
29 сентября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Эспаньол
Эспаньол
0 2
Вальядолид Вальядолид
Эйбар
Эйбар
2 0
Сельта Сельта
Алавес
Алавес
2 0
Мальорка Мальорка
29 сентября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Фортуна
Фортуна
1 2
Фрайбург Фрайбург
Кёльн
Кёльн
0 4
Герта Герта
30 сентября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Сочи
Сочи
2 0
Ахмат Ахмат
30 сентября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
1 1
Арсенал Арсенал
4 октября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Бетис
Бетис
1 1
Эйбар Эйбар
4 октября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Герта
Герта
3 1
Фортуна Фортуна
5 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Уфа
Уфа
0 1
Ахмат Ахмат
Оренбург
Оренбург
2 0
Динамо М Динамо М
Рубин
Рубин
2 1
Тамбов Тамбов
5 октября

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
3 0
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Бёрнли
Бёрнли
1 0
Эвертон Эвертон
Ливерпуль
Ливерпуль
2 1
Лестер Сити Лестер Сити
5 октября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Леганес
Леганес
1 2
Леванте Леванте
Реал Мадрид
Реал Мадрид
4 2
Гранада Гранада
Осасуна
Осасуна
1 1
Вильярреал Вильярреал
5 октября

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Байер
Байер
1 1
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Фрайбург
Фрайбург
2 2
Боруссия Д Боруссия Д
Падерборн 07
Падерборн 07
1 2
Майнц Майнц
6 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Урал
Урал
11:30
Зенит Зенит
Локомотив М
Локомотив М
14:00
Арсенал Арсенал
ЦСКА
ЦСКА
16:30
Ростов Ростов
6 октября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Манчестер Сити
Манчестер Сити
16:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Саутгемптон
Саутгемптон
16:00
Челси Челси
Арсенал
Арсенал
16:00
Борнмут Борнмут
6 октября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Мальорка
Мальорка
13:00
Эспаньол Эспаньол
Сельта
Сельта
15:00
Атлетик Б Атлетик Б
Вальядолид
Вальядолид
17:00
Атлетико М Атлетико М
6 октября

Бундеслига

3 из 3
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
14:30
Аугсбург Аугсбург
Вольфсбург
Вольфсбург
16:30
Унион Унион
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
19:00
Вердер Вердер

Тарасова считает, что новый наряд Загитовой подчёркивает её достоинства 

RT на русском + ещё 6 49 минут назад
Тарасова: новое платье делает Загитову сексуальной
Фото: @azagitova Instagram
Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение о костюме чемпионки мира, Европы и Олимпийских игр Алины Загитовой в котором она выступила в произвольной программе на турнире Japan Open.
«Болельщики считают, что у Загитовой откровенное платье? У неё потрясающее платье, пускай они на свои платья посмотрят. Они дизайнеры? Или что? Пусть пойдут в театр и обсуждают костюмы балерин, такого же не бывает. Что это такое? Каждый шаг обсуждается, люди не наслаждаются, а выискивают непонятно что. У Загитовой прекрасное платье, которое делает её очень привлекательной и сексуальной, вытягивает её, подчеркивает её достоинства», — приводит слова Тарасовой Sport24.
Загитова заняла второе место по итогам произвольной программе на Japan Open, набрав 154,41 балла.
Ранее сообщалось, что Александра Трусова победила в произвольной программе на Japan Open.
Лучшие моменты Премьер-лиги
RT на русском: последние новости
Трусова стала первой фигуристкой, исполнившей четыре четвертных прыжка за один прокат Трусова стала первой фигуристкой, исполнившей четыре четвертных прыжка за один прокат Медведева осталась недовольна своим выступлением в Шанхае, несмотря на победу Медведева осталась недовольна своим выступлением в Шанхае, несмотря на победу Трусова победила в произвольной программе на Japan Open, Загитова стала второй Трусова победила в произвольной программе на Japan Open, Загитова стала второй
Фигурное катание , Александра Трусова , Татьяна Тарасова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Синицына завоевала золото на этапе юниорского Гран-при
Синицына завоевала золото на этапе юниорского Гран-при
«Витесс» Слуцкого оказался сильнее «Утрехта»
«Витесс» Слуцкого оказался сильнее «Утрехта»
Тео Эрнандес забил первый гол за «Милан»
Тео Эрнандес забил первый гол за «Милан»
«Реал» отправил в ворота «Гранады» четыре мяча
«Реал» отправил в ворота «Гранады» четыре мяча
​Головин получил красную карточку
​Головин получил красную карточку
Видео
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Назван самый опасный соперник Хабиба
03:09
Назван самый опасный соперник Хабиба
MMA
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
01:05
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
Зимние виды спорта Статьи
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
00:39
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
Футбол
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
00:43
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
MMA
«Дзюба стал настоящим королем России»
00:44
«Дзюба стал настоящим королем России»
Футбол
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
03:49
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
Футбол
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
02:57
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
Теннис
«Формула-1» выпустила видео к гонкам в Сочи
00:30
«Формула-1» выпустила видео к гонкам в Сочи
Автоспорт Прочее
Жуткий страх россиянок: кому проиграла Медведева
01:06
Жуткий страх россиянок: кому проиграла Медведева
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение