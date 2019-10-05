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Синицына завоевала золото на этапе юниорского Гран-при в Италии 

RT на русском + ещё 6 10 часов назад
Синицына завоевала золото на этапе юниорского Гран-при
Фото: fsrussia.ru
Российская фигуристка Ксения Синицына заняла первое место в одиночном катании на этапе юниорской серии Гран-при в итальянской Энье.
По итогам двух прокатов 15-летняя фигуристка набрала 215,58 балла.
Второе место заняла её соотечественница Анна Фролова — 176,21 балла.
Тройку призёров замкнула представительница Италии Алессия Торнаги, набравшая 175,93 балла.
В мужском одиночном катании серебро завоевал россиянин Пётр Гуменник, набравший 232,39 балла. Победил итальянец Даниэль Грассль (241.53), третьим стал украинец Иван Шмуратко (221.44). Ещё один представитель России — Илья Яблоков — четвёртый (213.40).
Ранее сообщалось, что Александр Самарин занял второе место на Shanghai Trophy.
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Фигурное катание , Александр Самарин , Петр Гуменник
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