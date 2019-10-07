Загитова обратилась к японским фанатам

Известная российская фигуристка Алина Загитова обратилась к болельщикам.

Девушка выразила благодарность фанатам в Японии, которые засыпали спортсменку подарками.

"Столько тепла от вас… Спасибо", — написала россиянка под фото с презентами, опубликованном в инстаграме.

Напомним, что 5 октября Загитова стала второй в произвольной программе в рамках шоу-турнира Japan Open, который прошел в японской Сайтаме.

17 летняя олимпийская чемпионка вместе с 15-летней соотечественницей Александрой Трусовой входила в сборную Европы, выигравшую на турнире.

Серебро соревнований досталось Загитовой за ее номер "Клеопатра", в котором она продемонстрировала новый наряд.

Ранее сообщалось, что Загитова высказалась об итогах турнира в Японии.