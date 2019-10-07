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Загитова обратилась к японским фанатам 

Газета.Ru + ещё 3 8 часов назад
Загитова обратилась к японским фанатам
Фото: РИА Новости
Известная российская фигуристка Алина Загитова обратилась к болельщикам.
Девушка выразила благодарность фанатам в Японии, которые засыпали спортсменку подарками.
"Столько тепла от вас… Спасибо", — написала россиянка под фото с презентами, опубликованном в инстаграме.
Напомним, что 5 октября Загитова стала второй в произвольной программе в рамках шоу-турнира Japan Open, который прошел в японской Сайтаме.
17 летняя олимпийская чемпионка вместе с 15-летней соотечественницей Александрой Трусовой входила в сборную Европы, выигравшую на турнире.
Серебро соревнований досталось Загитовой за ее номер "Клеопатра", в котором она продемонстрировала новый наряд.
Ранее сообщалось, что Загитова высказалась об итогах турнира в Японии.
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Фигурное катание , Александра Трусова , Алина Загитова
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