Трусова разочарована оценками на Japan Open

Российская фигуристка Александра Трусова выразила неудовлетворение своими оценками за произвольную программу на турнире Japan Open, во время которого спортсменка впервые в истории женского катания исполнила четыре четвертных прыжка.
«Вообще-то я хотела за 100 баллов выйти. Прошлый раз двух не хватило, но я каталась с тремя четверными каталась. А сегодня с четырьмя — и вновь то же самое. Нечестно», — заявила Трусова во время выставления оценок.
15-летняя россиянка показала наилучший результат на турнире, опередив олимпийскую чемпионку Алину Загитову.
Ранее сообщалось, что Капризов рассказал об отношениях с фигуристкой Загитовой.