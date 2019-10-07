Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
4 октября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Бетис
Бетис
1 1
Эйбар Эйбар
4 октября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Герта
Герта
3 1
Фортуна Фортуна
5 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Уфа
Уфа
0 1
Ахмат Ахмат
Оренбург
Оренбург
2 0
Динамо М Динамо М
Рубин
Рубин
2 1
Тамбов Тамбов
5 октября

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
3 0
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Ливерпуль
Ливерпуль
2 1
Лестер Сити Лестер Сити
Уотфорд
Уотфорд
0 0
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
5 октября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Леганес
Леганес
1 2
Леванте Леванте
Реал Мадрид
Реал Мадрид
4 2
Гранада Гранада
Валенсия
Валенсия
2 1
Алавес Алавес
5 октября

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Падерборн 07
Падерборн 07
1 2
Майнц Майнц
Бавария
Бавария
1 2
Хоффенхайм Хоффенхайм
Байер
Байер
1 1
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
6 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Урал
Урал
1 3
Зенит Зенит
Локомотив М
Локомотив М
2 1
Арсенал Арсенал
ЦСКА
ЦСКА
1 3
Ростов Ростов
6 октября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Арсенал
Арсенал
1 0
Борнмут Борнмут
Саутгемптон
Саутгемптон
1 4
Челси Челси
Манчестер Сити
Манчестер Сити
0 2
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
6 октября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Мальорка
Мальорка
2 0
Эспаньол Эспаньол
Сельта
Сельта
1 0
Атлетик Б Атлетик Б
Вальядолид
Вальядолид
0 0
Атлетико М Атлетико М
6 октября

Бундеслига

3 из 3
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
5 1
Аугсбург Аугсбург
Вольфсбург
Вольфсбург
1 0
Унион Унион
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
2 2
Вердер Вердер

Трусова разочарована своими оценками на турнире Japan Open 

RT на русском + ещё 14 7 часов назад
Трусова разочарована оценками на Japan Open
Фото: РИА Новости
Российская фигуристка Александра Трусова выразила неудовлетворение своими оценками за произвольную программу на турнире Japan Open, во время которого спортсменка впервые в истории женского катания исполнила четыре четвертных прыжка.
«Вообще-то я хотела за 100 баллов выйти. Прошлый раз двух не хватило, но я каталась с тремя четверными каталась. А сегодня с четырьмя — и вновь то же самое. Нечестно», — заявила Трусова во время выставления оценок.
15-летняя россиянка показала наилучший результат на турнире, опередив олимпийскую чемпионку Алину Загитову.
Ранее сообщалось, что Капризов рассказал об отношениях с фигуристкой Загитовой.
Лучшие моменты Премьер-лиги
RT на русском: последние новости
Тарасова считает, что новый наряд Загитовой подчёркивает её достоинства Тарасова считает, что новый наряд Загитовой подчёркивает её достоинства Трусова поблагодарила команду Европы на Japan Open за поддержку Трусова поблагодарила команду Европы на Japan Open за поддержку Стало известно, сколько россиян выступят в финале юниорского Гран-при по фигурному катанию Стало известно, сколько россиян выступят в финале юниорского Гран-при по фигурному катанию
Фигурное катание , Александра Трусова , Алина Загитова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Давай потанцуем, детка»: Конор бросил вызов Хабибу
«Давай потанцуем, детка»: Конор бросил вызов Хабибу13
Боец из Армении задушил турка до потери сознания
Боец из Армении задушил турка до потери сознания
«Манчестер Юнайтед» определился с будущим Сульшера
«Манчестер Юнайтед» определился с будущим Сульшера
Мамаев передал привет бывшим сокамерникам
Мамаев передал привет бывшим сокамерникам
Венгер отказался от предложений из АПЛ
Венгер отказался от предложений из АПЛ
Видео
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Назван самый опасный соперник Хабиба
03:09
Назван самый опасный соперник Хабиба
MMA
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
01:05
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
Зимние виды спорта Статьи
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
00:39
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
Футбол
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
00:43
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
MMA
«Дзюба стал настоящим королем России»
00:44
«Дзюба стал настоящим королем России»
Футбол
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
03:49
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
Футбол
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
02:57
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
Теннис
«Формула-1» выпустила видео к гонкам в Сочи
00:30
«Формула-1» выпустила видео к гонкам в Сочи
Автоспорт Прочее
Жуткий страх россиянок: кому проиграла Медведева
01:06
Жуткий страх россиянок: кому проиграла Медведева
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение