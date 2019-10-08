Навка показала фото с Путиным

Владимир Путин 7 октября отпраздновал свой день рождения. Президенту России исполнилось 67 лет. С этой датой его поздравили многие звезды российского шоу-бизнеса. Певица Валерия поделилась снимком с Владимиром Владимировичем, а муж артистки Иосиф Пригожин назвал именинника «примером для подражания» и «личностью планетароного масштаба». Татьяна Навка тоже присоединилась к поздравлениям.
Ближе к вечеру фигуристка опубликовала в соцсети архивное фото, на котором она запечатлена в молодости в Кремле. Рядом с ней стоял Путин в классическом костюме. В кадр также попал Евгений Плющенко.
«Как давно это было! С днём рождения, наш дорогой президент!», — написала супруга Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента РФ.
Некоторые поклонники поразились тому, какими юными Навка и Плющенко запечатлены на снимке. «Какие вы тут молоденькие, как время быстро летит», «Классная фотка!», «Время летит неумолимо! Как молоды всё были, полны сил!», «Не изменились вы и Владимир Владимирович», «Татьяна на фото — копия Надюшка, Евгений — Гномыч Гномыч», — прокомментировали пост подписчики.
Отметим, что президент накануне дня рождения отправился в сибирские горы. Он побывал в походе у истоков Енисея. Компанию Путину составил министра обороны Сергея Шойгу. Они преодолели много километров пешком, а также на вездеходах. А потом президент провел время со своей семьей.