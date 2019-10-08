Навка показала фото с Путиным

«Как давно это было»: Навка поделилась архивным фото с Владимиром Путиным

Ближе к вечеру фигуристка опубликовала в соцсети архивное фото, на котором она запечатлена в молодости в Кремле. Рядом с ней стоял Путин в классическом костюме. В кадр также попал Евгений Плющенко

«Как давно это было! С днём рождения, наш дорогой президент!», — написала супруга Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента РФ.

Некоторые поклонники поразились тому, какими юными Навка и Плющенко запечатлены на снимке. «Какие вы тут молоденькие, как время быстро летит», «Классная фотка!», «Время летит неумолимо! Как молоды всё были, полны сил!», «Не изменились вы и Владимир Владимирович», «Татьяна на фото — копия Надюшка, Евгений — Гномыч Гномыч», — прокомментировали пост подписчики.