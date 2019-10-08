Зажгли: Загитова разбила телефон, Медведева сняла рубашку

Зажгли на шоу: Загитова разбила телефон, Медведева сняла рубашку

Алина Загитова решила оставить скандальный показательный номер под «Bad Guy» Билли Айлиш , несмотря на обвинения в плагиате, и разбила в концовке выступления телефон, а Евгения Медведева продемонстрировала программу в одной черной комбинации, избавившись от белой рубашки, в которой каталась ранее. «Газета.Ru» рассказывает, как российские фигуристки зажгли на гала-шоу в начале сезона.

Взрослый сезон в фигурном катании постепенно набирает обороты. Уже пошли турниры с внушительными призовыми (на Japan Open за победу давали $20 тысяч, на Shanghai Trophy — $25 тысяч), а после прокатов спортсмены теперь участвуют в гала-шоу, чего не было на первых разминочных стартах.

Гала — это возможность примерить рискованные образы, которые на официальных соревнованиях судьи вряд ли оценят, воплотить на льду все свои сумасшедшие задумки, дать волю эмоциям, да и просто повеселиться.

В прошлом сезоне настоящим откровением стала роковая Лара Крофт в исполнении Алины Загитовой, а Евгения Медведева, просыпающаяся по сюжету программы с растрепанными волосами в мужской рубашке и темной сорочке, и вовсе перешла на следующий уровень экспрессии.

Также очень запомнилась постановка Александры Трусовой под композицию «Unstoppable» певицы Sia, чей смысл отлично подходит под жизненное кредо фигуристки, которая не боится пачками исполнять травмоопасные четверные прыжки.

«Меня не остановить, / Я машина без тормозов / Я непобедима / Я выигрываю каждый матч / Я очень сильна / Мне не нужно подзарядки / Я так уверена в себе / Сегодня меня не остановить», — повторяется в припеве композиции.

Трусова даже перекрашивала волосы в черно-белый цвет, чтобы больше походить на певицу Sia из клипа.

В сезоне-2019/20 топовые фигуристки также уже успели поучаствовать на гала-шоу. Что же увидели зрители?

Загитова оставила скандальный номер

Олимпийская чемпионка одержала победу в составе сборной Европы на своем первом официальном турнире в сезоне — Japan Open, сумев по-настоящему зажечь в образе Клеопаты, и подходила к показательным выступлениям в приподнятом настроении.

Любители фигурного катания с нетерпением ждали, что же чемпионка продемонстрирует, и в какой-то степени это действительно стало сюрпризом — Загитова решила оставить программу под песню Билли Айлиш «Bad Guy», которая была поставлена еще в мае и привела сразу к двум скандалам.

Неприятности начались уже с объявления хореографа олимпийской чемпионки Даниила Глейхенгауза о том, что ее новый номер будет под «Bad Guy».

На эту новость крайне неоднозначно отреагировала Евгения Медведева, которая незадолго до этого признавалась в интервью, что «Bad Guy» является ее любимой песней. Как выяснилось позже, ученица Брайана Орсера сама планировала поставить себе программу под эту композицию, но после анонса Глейхенгауза была вынуждена отказаться от этой идеи.

Раздосадованная произошедшим, Евгения выложила в сторис инстаграма ироничное сообщение о том, что «очень-очень ждет новых песен Айлиш», сопроводив его изображением с названием песни «Copycat», что означает «подделка» или «подражатель».

Хореографу Загитовой пришлось объясняться в комментариях своего профиля: «Интервью не видел, музыку выбрали еще до отпуска, как вернулись, начали ставить».

Что ж, подобные совпадения и одновременный выбор популярной музыки отнюдь не новость в фигурном катании. Однако на этом проблемы не закончились.

Когда Алина впервые прокатала эту программу в июне на шоу в японском Кобе, некоторые зрители отметили, что она очень напоминает хореографию из номера американской танцовщицы Джо Джо Гомез. Девушка так же в начале закусывала свою кофту, сидя на льду в позе лотоса, затем делала идентичные движения головой и руками перед тем, как подняться, и по ходу выступления еще демонстрировала несколько похожих фишек.

Подписчики Гомез быстро довели до нее эту информацию, после чего она опубликовала у себя в инстаграме пост, в котором попросила больше «не воровать», а взамен «нанять ее и оплатить билет в Россию».

В этом случае Глейхенгауз не стал отрицать свою вину и попросил прощения.

«Я хочу принести свои извинения Джо Джо Гомез за то, что не спросил разрешения на использование некоторых движений ее хореографии. Я смотрел танец на Youtube, и мне он очень понравился.

Я показал его Алине, и мы поставили программу с этими движениями. Джо Джо, ты потрясающая. Надеюсь, что в будущем мы вместе сделаем что-нибудь на льду! Я приглашаю тебя в Россию и беру все расходы на себя», — писал Даниил.

Тем не менее после такой обескураживающей презентации номера казалось, что теперь Загитовой поставят что-то другое, но после Japan Open фигуристка снова исполнила этот номер, изменив в нем начало (чтобы не повторять Джо Джо) и концовку (с интересным сюжетным поворотом).

Теперь на первых секундах выступления фигуристка не кусает кофту, а смотрит в телефон, на который приходят уведомления (соответствующие звуки включены в фонограмму), а затем оставляет гаджет на бортике и отправляется исполнять прыжки и вращения.

В финале программы Алина снова забирает телефон, делает селфи, после чего неожиданно выбрасывает мобильный. При первом просмотре это производит сильное впечатление, поскольку заранее непонятно, что телефон бутафорский.

Посыл этого жеста можно трактовать по-разному: от «Я не реагирую на хейтерские сообщения» до «Я просто девочка-оторва и делаю, что хочу».

Что касается прыжков, то Загитова вставила сразу три тройных (для показательного номера — хороший набор), однако упала с первого. Что ж, главное, не падать на соревнованиях, а остальное приложится.

Медведева осталась без рубашки

Евгения Медведева, которая в межсезонье демонстрировала как минимум два показательных номера — под «Миллион алых роз» и «7 Rings» Арианы Гранде на показательных выступлениях после турнира в Шанхае, где она одержала первую международную победу с 2017 года, решила вернуться к своему привычному номеру — под «Beautiful Mess» Кристиана Костова

Эту программу Евгения создала полностью самостоятельно: выбрала музыку, подобрала нужные движения и костюм. Однако раньше она каталась в белой рубашке, накинутой на черную комбинацию. Теперь же фигуристка решила остаться в одном пеньюаре, что сделало номер еще более пикантным, чем до этого (хотя, казалось бы, куда еще).

Что касается прыжков, то Медведева исполнила два тройных, при этом неудачно приземлившись со второго — с касанием льда рукой. Видимо, форма спортсменок в начале сезона пока оставляет желать лучшего.