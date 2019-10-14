Фигуристка Туктамышева уступила Косторной на турнире в Финляндии

Лиза больше не может тягаться с юными соперницами. Даже четверные не помогут.

В фигурном катании продолжаются предсезонные соревнования, которые в этом году вызывают особенный интерес у болельщиков. На турнире в Эспоо свои заявки в преддверии главных стартов продемонстрировали сразу две самобытные российские фигуристки, которые в свете последних результатов соперниц отошли на второй план информационного поля.

Чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева могла утвердиться в статусе главной соперницы Трусовой и Загитовой, но вместо этого с треском проиграла 16-летней Алёне Косторной. А поведение Лизы после выступления только доказывает, что поражение получилось очень болезненным. Туктамышевой просто нечем побеждать молодых оппоненток. Даже тройной аксель не спасёт.

Туктамышевой всё сложнее

Ученица Алексея Мишина снискала славу королевы постолимпийских сезонов. В начале олимпийского цикла перед Пхёнчханом Лиза выиграла финал Гран-при, чемпионаты Европы и мира, однако на этом её доминирование закончилось и в дальнейшем даже попадать на крупные турниры у неё не получалось. Эффектное и, чего уж греха таить, неожиданное возвращение Туктамышевой на лидерские позиции состоялось в начале следующего олимпийского четырёхлетия. Уверенное и яркое катание на предсезонных стартах сделало Лизу претенденткой на высокие места. Повторить триумф 2015-го не удалось, зато Туктамышева весь сезон была в центре внимания, подкрепляя интерес к своей персоне не только экстравагантными нарядами и постами в соцсетях, но и зажигательными выступлениями с удачными попытками тройного акселя. С переходом во взрослое катание звёздного юниорского трио Тутберидзе шансы Туктамышевой заметно снизились, но болельщики всё равно надеялись, что раскрепощённая и уникальная в своём роде фигуристка зацепится, поборется и ещё не раз всех удивит. Первый же старт в сезоне показал, что шансов на это практически нет.

Тройной аксель не спас

В короткой программе в Финляндии Туктамышева чисто прыгнула тройной аксель, но всё равно уступила Косторной почти 5 баллов. Интересно, что Алёна, которая славится безупречным скольжением и считается «компонентной» фигуристкой, опередила Лизу и по технике. Но самое неприятное для Туктамышевой случилось в произвольной программе. Она откатала без срывов, сразу предъявив своё фирменное оружие тройной аксель: сначала в каскаде с двойным тулупом, а затем сольный. Да, было ребро на флипе, но в целом ровное и крепкое выступление. Ну чем не заявка?

Но тут на лёд вышла Косторная, и всем стало ясно, что «козырь главный — уже не козырь, а так пустяк». Алёна впервые в карьере прыгнула на соревнованиях тройной аксель, причём сразу два. За каскад судьи поставили ей даже больше, чем Туктамышевой, а на сольном тройном акселе усмотрели недокрут. И если по оценкам за тройные аксели Лиза оказалась впереди, то во всём остальном Косторная была лучше. В отличие от более опытной соперницы Алёна все остальные каскады сделала из тройных прыжков, плюс получила четвёртый уровень за вращения и дорожку шагов. Более ощутимым стало и преимущество Косторной по компонентам — 4 балла. В итоге Туктамышева проиграла Косторной более 17 баллов в произвольной программе и катастрофические 22,31 балла по сумме. И это без очевидных провалов.

Туктамышева не приняла поражение?

После проката Туктамышева сказала, что для конкуренции с молодыми соперницами нужно учить четверные прыжки, и заверила, что сделать это реально. На самом деле подтянуться к лидерам можно и без пресловутых «квадов». Нужно прибавлять в чистоте вращений и шагов, исполнять каскады из тройных и усложнять заходы на прыжки. Впрочем, все эти недостатки появились в катании Лизы не сегодня. Поэтому вряд ли стоит надеяться, что они исчезнут в одночасье. Да, четверные — это всегда мощно и перспективно, но против них есть противоядие. Похоже, Алёна Косторная его нашла. Второе место на предсезонном турнире, конечно, никакая не катастрофа, но столь ощутимого поражения похоже Лиза не ждала. А как иначе объяснить её поведение перед церемонией награждения, когда она оттеснила разгромившую её соперницу в «кисс энд край»? Туктамышева имеет полное право считать, что значит для фигурного катания больше юной Косторной. Но доказывать это надо на льду.