Раскрыты подробности госпитализации Тотьмяниной

Ягудин раскрыл подробности госпитализации Тотьмяниной

По словам Ягудина, его жена попала в больницу не в экстренном порядке. Он отметил, что операция прошла хорошо, и Тотьмянина вскоре вернется домой. «Спасибо за внимание и за поддержку. Любимая Джульетта отдыхает и восстанавливается», — подытожил фигурист.

15 октября РЕН ТВ сообщил, что Тотьмянина перенесла операцию в одной из столичных клиник.

После Олимпиады в 2006-м Тотьмянина завершила спортивную карьеру, сосредоточившись на выступлениях в шоу. Она неоднократно участвовала в шоу «Ледниковый период» на «Первом канале».