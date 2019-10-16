Ягудин опубликовал фото Тотьмяниной после операции

Фигурист Алексей Ягудин опубликовал фотографию с женой Татьяной Тотьмяниной , которая перенесла операцию по удалению желчного пузыря после обнаружения в нем новообразования.

На фото, опубликованном в «сториз» Instagram, Тотьмянина лежит на больничной койке с закрытыми глазами и закрывает лицо рукой.

«Не хотела фотографироваться сейчас, так как не в форме и некрасивая. А я считаю, что шикарная — что с желчным, что без», — подписал снимок Ягудин.

Ранее сообщалось, что Татьяна Тотьмянина была госпитализирована в Москве с новообразованием в желчном пузыре. Ей сделали лапароскопию и удалили пузырь.