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Фигуристка Щербакова выиграла этап Skate America в Лас-Вегасе 

News.ru + ещё 71 6 часов назад
Щербакова выиграла этап Skate America в Лас-Вегасе
Фото: РИА Новости
Российская фигуристка Анна Щербакова заняла первое место в одиночных соревнованиях среди женщин на первом этапе серии Гран-при Международного союза конькобежцев — Skate America.
За две программы юная подопечная Этери Тутберидзе набрала 227,76 балла. Второе место заняла американской фигуристке Брэди Теннел (216,14). Бронза первого этапа турнира досталась ещё одной россиянке Елизавете Туктамышевой (205,97).
Как отмечает ТАСС, 15-летняя Щербакова проводит свой дебютный сезон во взрослых соревнованиях. Она стала первой спортсменкой, выполнившей два четверных лутца в женском одиночном катании на соревнованиях Международного союза конькобежцев.
Второе место в соревнованиях танцевальных дуэтов этого турнира заняли россияне Александра Степанова и Иван Букин. Они уступили американским фигуристам.
Этап Гран-при проходит в Лас-Вегасе и завершится вечером в воскресенье, 20 октября, произвольной программой у женщин.
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Комментарии3
Фигурное катание , Российские спортсменки , Александр Степанов , Анна Щербакова , Иван Букин , Елизавета Туктамышева , Этери Тутберидзе , ИТАР-ТАСС
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