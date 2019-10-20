Фигуристка Щербакова выиграла этап Skate America в Лас-Вегасе

Российская фигуристка Анна Щербакова заняла первое место в одиночных соревнованиях среди женщин на первом этапе серии Гран-при Международного союза конькобежцев — Skate America.

За две программы юная подопечная Этери Тутберидзе набрала 227,76 балла. Второе место заняла американской фигуристке Брэди Теннел (216,14). Бронза первого этапа турнира досталась ещё одной россиянке Елизавете Туктамышевой (205,97).

Как отмечает ТАСС, 15-летняя Щербакова проводит свой дебютный сезон во взрослых соревнованиях. Она стала первой спортсменкой, выполнившей два четверных лутца в женском одиночном катании на соревнованиях Международного союза конькобежцев.

Этап Гран-при проходит в Лас-Вегасе и завершится вечером в воскресенье, 20 октября, произвольной программой у женщин.