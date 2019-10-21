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Российская фигуристка установила рекорд на дебютном этапе Гран-при 

Lenta.ru + ещё 20 56 минут назад
Щербакова установила рекорд на Гран-при
Фото: РИА Новости
Российская фигуристка Анна Щербакова установила рекорд на дебютном для себя этапе серии Гран-при Skate America. Об этом сообщается в Twitter Skating Scores.
В произвольной программе Щербакова исполнила каскад четверной лутц — тройной тулуп, получив 18,66 балла. Это самая высокая оценка за этот элемент в истории фигурного катания. До этого рекорд принадлежал ее соотечественнице Александре Трусовой — 16,41 балла.
Щербакова выиграла первый этап серии Гран-при. По итогам короткой и произвольной программ она набрала 227,76 балла. При этом россиянка стала первой в истории фигуристкой, которой удалось исполнить два четверных лутца в одной программе на международных соревнованиях.
Спортсменка проводит дебютный сезон на взрослом уровне. 15-летняя воспитанница Этери Тутберидзе является действующей чемпионкой России.
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Комментарии
Фигурное катание , Александра Трусова , Анна Щербакова , Этери Тутберидзе
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