Опубликовано видео исторического проката российской фигуристки

«Первый канал» опубликовал видео выступления российской фигуристки Анны Щербаковой , занявшей первое место на этапе Гран-при Skate America. В произвольной программе спортсменка чисто выполнила два четверных лутца (один из них — в каскаде с тройным тулупом).

Щербакова стала первой в истории спортсменкой, которой удалось выполнить два этих прыжка в одном прокате на международных соревнованиях.

Как сообщал «Рамблер», заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что такие рекорды ставятся на много лет вперед.

«Сто лет теперь нужно будет ждать таких рекордов», — сказала Тарасова.

Щербакова заняла четвертое место в короткой программе из-за падения, но благодаря произвольной программе она поднялась на первую строчку и выиграла соревнования. На зрителей произвело особое впечатление, когда в середине своего выступления во время вращения фигуристка изменила цвет платья с синего на красный.

Спортсменка набрала 227,76 балла в общем зачете, опередив занявшую второе место американку Брэди Теннел (216,14 балла) и соотечественницу Елизавету Туктамышеву , ставшую третьей с результатом в 205,97 балла.

15-летняя Щербакова — действующая чемпионка России, которая проводит дебютный сезон во взрослом фигурном катании. Следующим для нее станет выступление на этапе Гран-при в Китае, который пройдет с 8 по 10 ноября.