Российские фигуристы сутки добирались на этап Гран-при

Российские фигуристы больше суток добирались на второй этап Гран-при

Делегация сборной России по фигурному катанию была вынуждена добираться больше суток на второй этап Гран-при, сообщает Sport24.

Спортсмены должны были добраться до Келоуны, однако опоздали на пересадку в Калгари. Поэтому фигуристы были вынуждены лететь с пересадкой в Эдмонтоне. В конечном итоге, на место они прибыли поздно вечером 24 октября по местному времени.

"У нас была пересадка в Калгари. Мы не успели на самолет из-за того, что слишком долго получали багаж, а разница между рейсами была небольшой. Наш итоговый путь — Москва — Амстердам — Калгари — Эдмонтон — Келоуна. Три пересадки и больше суток в пути", — рассказала Бетина Попова, выступающая в паре с Сергеем Мозговым в танцах на льду.

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