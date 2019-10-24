Российские фигуристы сутки добирались на этап Гран-при

Российские фигуристы сутки добирались до Канады

Завтра в Канаде, в городе Келоуна, как сообщал «Рамблер», стартует очередной этап серии Гран-при. Делегация российской сборной должна была добраться до туда из Москвы через Амстердам и Калгари.

Бетина Попова, напарница Сергея Мозгового в танцах на льду, рассказала, что промежуток времени между посадкой в Калгари и вылетом в Келоуну был небольшим, а выдача багажа затянулась. По этой причине фигуристы не успели на рейс и были вынуждены лететь в Келоуну через Эдмонтон.

«Три пересадки и больше суток в пути», — посетовала спортсменка.

Она добавила, что до места проведения канадского этапа Гран-при российские фигуристы добрались поздним вечером по местному времени, а официальные тренировки в рамках соревнований стартуют уже ранним утром на следующий день.