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Российские фигуристы сутки добирались до Канады 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Российские фигуристы сутки добирались на этап Гран-при
Фото: ТАСС
Фигуристы и фигуристки сборной России больше суток добирались до места проведения этапа Гран-при, рассказала Sport24 одна из них — Бетина Попова.
Завтра в Канаде, в городе Келоуна, как сообщал «Рамблер», стартует очередной этап серии Гран-при. Делегация российской сборной должна была добраться до туда из Москвы через Амстердам и Калгари.
Бетина Попова, напарница Сергея Мозгового в танцах на льду, рассказала, что промежуток времени между посадкой в Калгари и вылетом в Келоуну был небольшим, а выдача багажа затянулась. По этой причине фигуристы не успели на рейс и были вынуждены лететь в Келоуну через Эдмонтон.
«Три пересадки и больше суток в пути», — посетовала спортсменка.
Она добавила, что до места проведения канадского этапа Гран-при российские фигуристы добрались поздним вечером по местному времени, а официальные тренировки в рамках соревнований стартуют уже ранним утром на следующий день.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Комментарии
Фигурное катание , Бетина Попова , СБОРНАЯ РОССИИ
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