Медведева высказалась о противопоставлении Загитовой

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева заявила, что устала от противопоставления олимпийской чемпионке Алине Загитовой.

"Я против себя, давайте так. Подустала от этого всего, что Медведева против кого-то: "Медведева против Загитовой", "Медведева против Александры Трусовой", — сказала Медведева в интервью "Первому каналу".

Спортсменка отметила, что она бросает вызов самой себе при изучении четверного прыжка и построении своего тела.

"И в процессе этой работы у меня нет времени думать, что я против кого-то, потому что я смотрю в зеркало и работаю против этого человека", — сказала фигуристка.

Медведева выступит на втором этапе Гран-при, который пройдет в канадском городе Келоуна.

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