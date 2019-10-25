«Не могу так издеваться»: Навка найдет замену для дочери в ледовых шоу

«Не могу так издеваться»: Навка пообещала замену для дочери в ледовых шоу

Олимпийская чемпионка, фигуристка Татьяна Навка рассказала в шоу «Пятница с Региной», что в новогоднем шоу «Аленький цветочек» примет участие ее младшая дочь, пятилетняя Надя. Однако она появится не во всех спектаклях, так как «очень тяжелый график».

Татьяна Навка подчеркнула, что дочь сама попросила об участии в шоу.

«Это будет ее дебют. Она тренируется по две тренировки в день. Сказала, что будет готовиться. Для нее это — цель. Она ходит, слушает музыку, в образе…», — заявила фигуристка.

Она также отметила, что очень переживает за дочь, так как «очень тяжелый график» и запланированы по два выступления в день.

«Несмотря на то, что, наверное, каждый зритель захочет увидеть ее, я просто не смогу так издеваться над ребенком…И будет, наверное, вторая девочка, которая будет ее замещать. Но, однозначно, дочь будет на премьере», — подчеркнула фигуристка.

Татьяна Навка также заявила, что сама не тренирует дочь, так как та ее «не слушает».

«Может быть потом, если она будет кататься, то я приступлю, а пока это не нужно. Маму надо воспринимать как маму», — считает она.

«Рамблер» писал, что ранее Татьяна Навка рассказала в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой», что у нее возникли сложности с продюсером Яной Рудковской из-за одновременного старта их ледовых шоу. Однако Рудковская заявила, что ни в коем случае не обидится, если их общие друзья посетят сначала шоу Навки.