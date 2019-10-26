Ударилась о борт: Медведева провалилась на Гран-при

Орсер высказался о неудаче Медведевой в короткой программе

Медведева за свой прокат набрала 62,89 балла и заняла всего лишь шестое место. Во время выступления она допустила несколько серьезных недочетов — ошиблась на двойном акселе, а потом упала с тройного лутца, ударившись спиной о борт.

"Она очень расстроена, мы оба ошеломлены — не ожидали такого. Она старалась и тренировалась как никогда. Конечно, она будет кататься завтра в произвольной программе. Это будет долгий день для нас обоих", — заявил Орсер.

Произвольный прокат фигуристки покажут в ночь с 26 на 27 октября по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Медведева не стала общаться с журналистами после короткой программы.