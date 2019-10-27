15-летняя фигуристка-рекордсменка Трусова оценила свое выступление

Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала победу на этапе серии Гран-при Skate Canada. Ее слова приводит Sport24.

Трусова заявила, что рада победе, но по возвращению в Москву планирует работать над ошибками. Она отметила, что на тренировках часто падает с первого прыжка и затем собирается оставшуюся программу.

Ранее 27 ноября фигуристка стала победительницей Skate Canada. По итогам короткой и произвольной программ Трусова набрала 241,02 балла, установив два мировых рекорда. Для 15-летней россиянки Skate Canada стал первым международным турниром во взрослом фигурном катании.