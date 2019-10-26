Выступление Медведевой в Канаде назвали катастрофой

Авербух назвал катастрофой выступление Медведевой в Канаде

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева откатала короткую программу на втором этапе серии Гран-при в канадском Келоуне катастрофически слабо. Об этом заявил чемпион мира и Европы, призер Олимпийских игр Илья Авербух

Накануне этапа Skate Canada россиянка сбросила вес и выглядела «в абсолютно хорошей форме», но «победить свою психологию» она всё ещё не может, отметил Авербух в интервью Sport24.

Целый каскад ошибок. Сначала небольшая ошибка на каскаде, потом две серьёзнейшие ошибки на двойном акселе и тройном лутце. Это всё очень грустно. Обидно, хочется Женю поддержать, но выступление было катастрофически слабым, — сказал чемпион мира.

Медведева набрала лишь 62,89 балла и занимает пока шестое место. Произвольную программу женщины представят в ночь на 27 октября. По словам Авербуха, нельзя сказать, что Медведева сможет отыграться, поскольку у неё в запасе не очень сложный контент.

После первой части состязаний лидерство захватила японка Рика Кихира, набравшая 81,35 балла. Второй идёт Ю Ён из Южной Кореи (78,22), а третьей — россиянка Александра Трусова (74,40).