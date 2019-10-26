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Авербух о Медведевой: все очень грустно 

Рамблер + ещё 2 5 часов назад
Авербух о Медведевой: все очень грустно
Фото: globallookpress.com
Фигуристка Евгения Медведева очень неудачно выступила в короткой программе в Канаде. О возможных причинах провала поведал российский чемпион Илья Авербух, передает Sport 24.
Он отметил, что провал вдвойне обиден, поскольку «Женя находится в очень хорошей форме и на тренировке показывала чистейшие сильные прокаты.
»Целый каскад ошибок. Сначала небольшая ошибка на каскаде, потом две серьезнейшие ошибки на двойном акселе и тройном лутце. Это все очень грустно. Обидно, хочется Женю поддержать, но выступление было катастрофически слабым», — заявил эксперт.
Авербух полагает, что причиной срыва могли стать эмоции Медведевой и ей необходимо «победить свою психологию».
По итогам короткой программы на этапе Гран-при Skate Canada Евгения Медведева занимает шестое место с 62,89 балла.
Лидирует японка Рика Кихира с оценкой 81,35 балла. Второе место у Ен Ю из Южной Кореи (78,22). Третье — у россиянки Александры Трусовой (74,40).
Ранее «Рамблер» сообщал, что фигуристка Медведева опубликовала в инстаграме фото в розовом латексном костюме.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Комментарии4 
Теги:
Фигурное катание , Евгения Медведева , Александра Трусова , Илья Авербух
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