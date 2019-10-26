Авербух о Медведевой: все очень грустно

Он отметил, что провал вдвойне обиден, поскольку «Женя находится в очень хорошей форме и на тренировке показывала чистейшие сильные прокаты.

»Целый каскад ошибок. Сначала небольшая ошибка на каскаде, потом две серьезнейшие ошибки на двойном акселе и тройном лутце. Это все очень грустно. Обидно, хочется Женю поддержать, но выступление было катастрофически слабым», — заявил эксперт.

Авербух полагает, что причиной срыва могли стать эмоции Медведевой и ей необходимо «победить свою психологию».

По итогам короткой программы на этапе Гран-при Skate Canada Евгения Медведева занимает шестое место с 62,89 балла.

Лидирует японка Рика Кихира с оценкой 81,35 балла. Второе место у Ен Ю из Южной Кореи (78,22). Третье — у россиянки Александры Трусовой (74,40).