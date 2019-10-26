«Хуже уже некуда»: что говорят о фиаско Медведевой

Двукратная чемпионка мира, серебряный призер Олимпийских игр — 2018 Евгения Медведева провалилась в короткой программе на втором этапе Гран-при в Келоуне — Skate Canada. Спортсменка заняла всего лишь шестое место, получив за свой прокат 62,89 балла.

Отставание от лидирующей японки Рики Кихиры при этом составило почти 20 очков.

В своем выступлении Медведева допустила слишком много ошибок. Почти каждый элемент фигуристка выполняла с помаркой, чего стоит только падение с тройного лутца, после которого спортсменка еще и спиной о борт ударилась. Несмотря на опасения некоторых фанатов, травм во время проката россиянка смогла избежать. При этом наставник фигуристки, канадский специалист Брайан Орсер отметил, что для них такое выступление стало полнейшей неожиданностью.

«Она очень расстроена, мы оба ошеломлены — не ожидали такого. Она старалась и тренировалась как никогда. Конечно, она будет кататься завтра в произвольной программе. Это будет долгий день для нас обоих», — заявил Орсер.

Также он отметил, что к этапу Гран-при Медведева подошла в своей лучшей форме, а перед выступлением была спокойна и собрана. Объяснить такой провал своей подопечной, которую он тренирует уже больше года, специалист не смог.

Чемпион мира и Европы, призер Олимпийских игр Илья Авербух , говоря о прокате фигуристки, отметил, что такая неудача обидна вдвойне из-за того, что на тренировках перед прокатом Медведева чисто исполнила всю программу, не допустив никаких ошибок.

«Обидно, хочется Женю поддержать, но выступление было катастрофически слабым. Такой результат — это огромный психологический пресс. Будучи двукратной чемпионкой мира, будучи непобедимой, она проделала очень большую работу, сбросила вес, выглядит в абсолютно хорошей форме. Но пока у нее не получается победить свою психологию, эти чувства ее одолевают», — цитирует специалиста Sport24.

Александрой Трусовой. Также Авербух добавил, что даже идеальное исполнение произвольного проката не спасет Медведеву. По мнению специалиста, исполни Евгения чисто свою программу, соревноваться с Кихирой она бы все равно не смогла, однако встала бы на один уровень с Брэди Теннелл

По мнению заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой, выступить на достойном уровне Медведевой могло помешать предстартовое волнение.

Она, как и Авербух, отметила, что на тренировках у фигуристки все получалось в лучшим виде. Также специалист оценила шансы Евгении в произвольной программе.

«Выступить лучше? Конечно, потому что хуже уже некуда, посмотрим, потому что это судьба, она так готовится, рассказывает, что она готовит тело свое, она многое делает сама и понимает, что она делает. Ей уже никто не говорит, что делать, на тренировках все было хорошо, а что будет на соревнованиях, я не знаю, она всегда была настоящим бойцом, и я думаю, что в ней это осталось», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Серебряный призер Олимпиады, чемпион мира и Европы в парном катании Сергей Шахрай отметил, что теперь шансы спортсменки на попадание в финал Гран-при стали весьма призрачными. При этом он отметил, что психологически Медведевой стало тяжело выходить на старты из-за того, что пик ее карьеры прошел, а смена тренера не принесла должного результата. Напомним, что в конце сезона-2017/18 чемпионка мира без объяснения причин прекратила сотрудничество с российским специалистом Этери Тутберидзе и переехала в Канаду к Орсеру.

«Медведева ужасно выступила и вышла в ужасном костюме. Кто ей такой придумал? Что касается катания, то Женя плохо выполнила каскад и двойной аксель. Это для нее один из самых сложных прыжков. Новый тренер пытался этот прыжок исправить. На тренировках вроде бы у нее получается, но на соревнованиях она постоянно допускает ошибки. С тройного лутца она упала, как начинающая, будто никогда его не прыгала», — сказал Шахрай в интервью «Советскому спорту».

Известная в прошлом фигуристка Наталья Бестемьянова предположила, что такой результат Медведевой может быть связан с серьезной конкуренцией. К примеру, на взрослом уровне проводят первый сезон три ученицы Тутберидзе — Александра Трусова, Анна Щербакова Алена Косторная , которые владеют очень сильным набором прыжковых элементов.

Щербакова уже одержала победу на первом этапе Гран-при, показав в произвольной программе несколько четверных прыжков. Трусова, которая выступает на одном этапе с Медведевой, заявила в произвольную четыре прыжка в четыре оборота. Косторная, перед сезоном будто теряющаяся в тени Александры и Анны, блеснула на турнире Finlandia Trophy, исполнив тройной аксель, прыжок, который до нее прыгали только девять фигуристок в истории взрослого катания. В том числе и Елизавета Туктамышева , которая хоть и проигрывает ученицам Тутберидзе, но показывает не самый плохой уровень.

«Жене трудно без четверных, это очевидно. Аксель был недокручен, с лутца она свалилась. Сложно понять в чем конкретно причина. Возможно, она потеряла мотивацию, так как понимает, что соперничать с молодыми спортсменками не может», — заключила Бестемьянова.

Произвольная программа, по итогам которой определятся медалисты, пройдет в ночь на 27 октября по московскому времени.