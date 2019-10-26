«Хуже уже некуда»: что говорят о фиаско Медведевой 

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
19 октября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Тамбов
Тамбов
1 2
Урал Урал
Спартак М
Спартак М
0 0
Рубин Рубин
Зенит
Зенит
6 1
Ростов Ростов
19 октября

Английская Премьер-лига

3 из 8
Все матчи
Эвертон
Эвертон
2 0
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Борнмут
Борнмут
0 0
Норвич Сити Норвич Сити
Лестер Сити
Лестер Сити
2 1
Бёрнли Бёрнли
19 октября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Эйбар
Эйбар
0 3
Барселона Барселона
Атлетико М
Атлетико М
1 1
Валенсия Валенсия
Хетафе
Хетафе
2 0
Леганес Леганес
19 октября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Унион
Унион
2 0
Фрайбург Фрайбург
Аугсбург
Аугсбург
2 2
Бавария Бавария
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
1 1
Вольфсбург Вольфсбург
20 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Оренбург
Оренбург
0 1
Крылья Советов Крылья Советов
Уфа
Уфа
1 1
ЦСКА ЦСКА
Арсенал
Арсенал
1 1
Сочи Сочи
20 октября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
1 1
Ливерпуль Ливерпуль
20 октября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Алавес
Алавес
2 0
Сельта Сельта
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
3 1
Бетис Бетис
Эспаньол
Эспаньол
0 1
Вильярреал Вильярреал
20 октября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Кёльн
Кёльн
3 0
Падерборн 07 Падерборн 07
Хоффенхайм
Хоффенхайм
2 0
Шальке-04 Шальке-04
21 октября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
1 0
Арсенал Арсенал
25 октября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Рубин
Рубин
0 0
Урал Урал
25 октября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Саутгемптон
Саутгемптон
0 9
Лестер Сити Лестер Сити
25 октября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Вильярреал
Вильярреал
4 1
Алавес Алавес
25 октября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Майнц
Майнц
3 1
Кёльн Кёльн
26 октября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Тамбов
Тамбов
3 0
Уфа Уфа
Ахмат
Ахмат
1 1
Арсенал Арсенал
Ростов
Ростов
2 0
Сочи Сочи
26 октября

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Манчестер Сити
Манчестер Сити
3 0
Астон Вилла Астон Вилла
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
1 1
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Уотфорд
Уотфорд
0 0
Борнмут Борнмут
26 октября

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Леганес
Леганес
1 0
Мальорка Мальорка
Вальядолид
Вальядолид
2 0
Эйбар Эйбар
Атлетико М
Атлетико М
22:00
Атлетик Б Атлетик Б
26 октября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Фрайбург
Фрайбург
2 1
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Падерборн 07
Падерборн 07
2 0
Фортуна Фортуна
Герта
Герта
2 3
Хоффенхайм Хоффенхайм
27 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Крылья Советов
Крылья Советов
14:00
Зенит Зенит
Локомотив М
Локомотив М
16:30
Спартак М Спартак М
ЦСКА
ЦСКА
16:30
Динамо М Динамо М
27 октября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
17:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Ливерпуль
Ливерпуль
19:30
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Норвич Сити
Норвич Сити
19:30
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
27 октября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Сельта
Сельта
14:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Гранада
Гранада
16:00
Бетис Бетис
Леванте
Леванте
18:00
Эспаньол Эспаньол
27 октября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Вольфсбург
Вольфсбург
17:30
Аугсбург Аугсбург
Боруссия М
Боруссия М
20:00
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
29 октября

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Алавес
Алавес
21:00
Атлетико М Атлетико М
Барселона
Барселона
23:15
Вальядолид Вальядолид
30 октября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
21:00
Леванте Леванте
Валенсия
Валенсия
21:00
Севилья Севилья
Атлетик Б
Атлетик Б
22:00
Эспаньол Эспаньол
31 октября

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Мальорка
Мальорка
21:00
Осасуна Осасуна
Эйбар
Эйбар
21:00
Вильярреал Вильярреал
Хетафе
Хетафе
23:15
Гранада Гранада
1 ноября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Хоффенхайм
Хоффенхайм
22:30
Падерборн 07 Падерборн 07
2 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Уфа
Уфа
11:30
Локомотив М Локомотив М
Динамо М
Динамо М
14:00
Ахмат Ахмат
Сочи
Сочи
16:30
Тамбов Тамбов
2 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 8
Все матчи
Борнмут
Борнмут
15:30
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
18:00
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Арсенал
Арсенал
18:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
2 ноября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Эспаньол
Эспаньол
15:00
Валенсия Валенсия
Леванте
Леванте
18:00
Барселона Барселона
Севилья
Севилья
20:30
Атлетико М Атлетико М
2 ноября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Боруссия Д
Боруссия Д
17:30
Вольфсбург Вольфсбург
Байер
Байер
17:30
Боруссия М Боруссия М
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
17:30
Бавария Бавария

«Хуже уже некуда»: что говорят о фиаско Медведевой 

Газета.Ru 3 часа назад
«Хуже уже некуда»: что говорят о фиаско Медведевой
Фото: globallookpress.com
Серебряный призер Олимпийских игр — 2018 Евгения Медведева стала шестой в короткой программе на этапе Гран-при в Канаде. Татьяна Тарасова посчитала, что фигуристка просто не справилась с волнением перед стартом, а вот Наталья Бестемьянова уверена: дело в конкуренции среди россиянок.
Двукратная чемпионка мира, серебряный призер Олимпийских игр — 2018 Евгения Медведева провалилась в короткой программе на втором этапе Гран-при в Келоуне — Skate Canada. Спортсменка заняла всего лишь шестое место, получив за свой прокат 62,89 балла.
Отставание от лидирующей японки Рики Кихиры при этом составило почти 20 очков.
В своем выступлении Медведева допустила слишком много ошибок. Почти каждый элемент фигуристка выполняла с помаркой, чего стоит только падение с тройного лутца, после которого спортсменка еще и спиной о борт ударилась. Несмотря на опасения некоторых фанатов, травм во время проката россиянка смогла избежать. При этом наставник фигуристки, канадский специалист Брайан Орсер отметил, что для них такое выступление стало полнейшей неожиданностью.
«Она очень расстроена, мы оба ошеломлены — не ожидали такого. Она старалась и тренировалась как никогда. Конечно, она будет кататься завтра в произвольной программе. Это будет долгий день для нас обоих», — заявил Орсер.
Также он отметил, что к этапу Гран-при Медведева подошла в своей лучшей форме, а перед выступлением была спокойна и собрана. Объяснить такой провал своей подопечной, которую он тренирует уже больше года, специалист не смог.
Чемпион мира и Европы, призер Олимпийских игр Илья Авербух, говоря о прокате фигуристки, отметил, что такая неудача обидна вдвойне из-за того, что на тренировках перед прокатом Медведева чисто исполнила всю программу, не допустив никаких ошибок.
«Обидно, хочется Женю поддержать, но выступление было катастрофически слабым. Такой результат — это огромный психологический пресс. Будучи двукратной чемпионкой мира, будучи непобедимой, она проделала очень большую работу, сбросила вес, выглядит в абсолютно хорошей форме. Но пока у нее не получается победить свою психологию, эти чувства ее одолевают», — цитирует специалиста Sport24.
Также Авербух добавил, что даже идеальное исполнение произвольного проката не спасет Медведеву. По мнению специалиста, исполни Евгения чисто свою программу, соревноваться с Кихирой она бы все равно не смогла, однако встала бы на один уровень с Брэди Теннелл и Александрой Трусовой.
По мнению заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой, выступить на достойном уровне Медведевой могло помешать предстартовое волнение.
Она, как и Авербух, отметила, что на тренировках у фигуристки все получалось в лучшим виде. Также специалист оценила шансы Евгении в произвольной программе.
«Выступить лучше? Конечно, потому что хуже уже некуда, посмотрим, потому что это судьба, она так готовится, рассказывает, что она готовит тело свое, она многое делает сама и понимает, что она делает. Ей уже никто не говорит, что делать, на тренировках все было хорошо, а что будет на соревнованиях, я не знаю, она всегда была настоящим бойцом, и я думаю, что в ней это осталось», — приводит слова Тарасовой ТАСС.
Серебряный призер Олимпиады, чемпион мира и Европы в парном катании Сергей Шахрай отметил, что теперь шансы спортсменки на попадание в финал Гран-при стали весьма призрачными. При этом он отметил, что психологически Медведевой стало тяжело выходить на старты из-за того, что пик ее карьеры прошел, а смена тренера не принесла должного результата. Напомним, что в конце сезона-2017/18 чемпионка мира без объяснения причин прекратила сотрудничество с российским специалистом Этери Тутберидзе и переехала в Канаду к Орсеру.
«Медведева ужасно выступила и вышла в ужасном костюме. Кто ей такой придумал? Что касается катания, то Женя плохо выполнила каскад и двойной аксель. Это для нее один из самых сложных прыжков. Новый тренер пытался этот прыжок исправить. На тренировках вроде бы у нее получается, но на соревнованиях она постоянно допускает ошибки. С тройного лутца она упала, как начинающая, будто никогда его не прыгала», — сказал Шахрай в интервью «Советскому спорту».
Известная в прошлом фигуристка Наталья Бестемьянова предположила, что такой результат Медведевой может быть связан с серьезной конкуренцией. К примеру, на взрослом уровне проводят первый сезон три ученицы Тутберидзе — Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная, которые владеют очень сильным набором прыжковых элементов.
Щербакова уже одержала победу на первом этапе Гран-при, показав в произвольной программе несколько четверных прыжков. Трусова, которая выступает на одном этапе с Медведевой, заявила в произвольную четыре прыжка в четыре оборота. Косторная, перед сезоном будто теряющаяся в тени Александры и Анны, блеснула на турнире Finlandia Trophy, исполнив тройной аксель, прыжок, который до нее прыгали только девять фигуристок в истории взрослого катания. В том числе и Елизавета Туктамышева, которая хоть и проигрывает ученицам Тутберидзе, но показывает не самый плохой уровень.
«Жене трудно без четверных, это очевидно. Аксель был недокручен, с лутца она свалилась. Сложно понять в чем конкретно причина. Возможно, она потеряла мотивацию, так как понимает, что соперничать с молодыми спортсменками не может», — заключила Бестемьянова.
Произвольная программа, по итогам которой определятся медалисты, пройдет в ночь на 27 октября по московскому времени.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Газета.Ru: последние новости
Трусова заявила четыре квада в произвольной программе Гран-при Канады Трусова заявила четыре квада в произвольной программе Гран-при Канады "Ошеломлены": Медведева упала в короткой программе на Гран-при Канады "Ошеломлены": Медведева упала в короткой программе на Гран-при Канады 11-летняя ученица Тутберидзе исполнила четверной сальхов 11-летняя ученица Тутберидзе исполнила четверной сальхов
Комментарии 
Теги:
Фигурное катание , Статьи , Евгения Медведева , Александра Трусова , Илья Авербух , Анна Щербакова , Татьяна Тарасова , Алена Косторная , Елизавета Туктамышева , Наталья Бестемьянова , Брайан Орсер , Брэди Теннелл , Сергей Шахрай , Этери Тутберидзе , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Жене не стоило уходить от Тутберидзе»
«Жене не стоило уходить от Тутберидзе»
На Формуле-1 в Мексике произошло массовое отравление
На Формуле-1 в Мексике произошло массовое отравление
«Ювентус» готов отдать €330 млн за Мбаппе
«Ювентус» готов отдать €330 млн за Мбаппе
«Ростов» обыграл «Сочи» в матче чемпионата России
«Ростов» обыграл «Сочи» в матче чемпионата России
Названа лучшая легкоатлетка года в Европе
Названа лучшая легкоатлетка года в Европе
Новости партнеров
Видео
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Турнир по карате завершился массовой дракой
02:28
Турнир по карате завершился массовой дракой
Летние виды спорта
Назван самый опасный соперник Хабиба
03:09
Назван самый опасный соперник Хабиба
MMA
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
01:05
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
Зимние виды спорта Статьи
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
00:39
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
Футбол
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
00:43
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
MMA
«Дзюба стал настоящим королем России»
00:44
«Дзюба стал настоящим королем России»
Футбол
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
03:49
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
Футбол
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
02:57
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение