Тутберидзе отреагировала на победу Трусовой на этапе Гран-при

Специалист опубликовала в Instagram фотографию фигуристки.

"Уже двое", — написала Тутберидзе.

Трусова установила два мировых рекорда на Skate Canada: о оценке за технику произвольной программы и сумме баллов за два проката. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы.