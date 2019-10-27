Тутберидзе отреагировала на победу Трусовой на этапе Гран-при 

Российский тренер Этери Тутберидзе поздравила свою подопечную Александру Трусову с первым местом на этапе Гран-при Skate Canada, передает «Матч ТВ».
Специалист опубликовала в Instagram фотографию фигуристки.
"Уже двое", — написала Тутберидзе.
Трусова установила два мировых рекорда на Skate Canada: о оценке за технику произвольной программы и сумме баллов за два проката. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы.
Ранее глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков высказал свое мнение о Трусовой.