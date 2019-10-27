Туктамышева отреагировала на выступление Трусовой

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева оценила выступление соотечественницы Александры Трусовой на Гран-при Skate Canada.
Туктамышева опубликовала в «Инстаграме» видео, где Трусовой получает рекордную оценку за выступление в произвольной программе. «Офигеть», — единственное, что смогла сказать в этот момент Елизавета.
Под роликом Туктамышева написала всего одно слово: «Браво!».
В произвольной программе на дебютном для неё этапе Гран-при в Канаде Трусова заявила четыре четверных прыжка, но справилась только с тремя. Александра упала с четверного сальхова, затем чисто выполнила сольный лутц в четыре оборота и два четверных тулупа в разных каскадах: с тройным тулупом и тройным сальховом через ойлер. За технику Трусова получила 100,20 балла. Александра уверенно выиграла первый в своей карьере этап Гран-при среди взрослых.