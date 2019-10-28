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Авербух дал совет Медведевой по борьбе с юными фигуристками 

Lenta.ru + ещё 2 3 часа назад
Авербух дал Медведевой совет о борьбе
Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Серебряный призер Олимпиады-2002 и хореограф Илья Авербух прокомментировал выступление российской фигуристки Евгении Медведевой на этапе серии Гран-при Skate Canada. Его слова приводит Sport24.
Авербух оценил прокат фигуристки в произвольной программе, однако отметил, что первое место она занять бы не смогла. Хореограф посчитал, что для борьбы на равных Медведевой нужно учить четверной прыжок. «Без такого козыря рассчитывать на что-то вряд ли можно. Тогда она сразу попадет в борьбу за лидирующие позиции», — добавил он.
Победительницей Skate Canada стала 15-летняя россиянка Александра Трусова. По итогам короткой и произвольной программ она набрала 241,02 балла, установив два мировых рекорда. Медведева заняла пятое место, отстав от лидера более чем на 32 очка.
Первый этап серии Гран-при Skate America выиграла 15-летняя россиянка Анна Щербакова (227,76 балла). Россиянка стала первой в истории фигуристкой, которой удалось исполнить два четверных лутца в одной программе на международных соревнованиях.
Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы, серебряный призер Олимпиады-2018.
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Теги:
Фигурное катание , Евгения Медведева , Александр Трусов , Илья Авербух , Анна Щербакова
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