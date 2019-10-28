Трусова рассказала, с кого брала пример при освоении четверных прыжков

Российская фигуристка Александра Трусова заявила, что осваивая четверные прыжки, наблюдала за выступлениями Юдзуру Ханю и Нейтана Чена «Всегда, когда учила четверные прыжки, смотрела, как прыгают Юдзуру Ханю, Нейтан Чен. Я училась не только на тренировках, но и смотрела видео дома, как правильнее их делать. Больше всех мне нравится Чен, у него больше четверных, только он не вставляет риттбергер в свои программы. За девушками тоже смотрю, в частности слежу за выступлениями Рики Кихиры, как она прыгает тройной аксель», — заявила в видеоинтервью ФФКР Трусова. 15-летняя россиянка, первый год выступающая в профессионалах, выиграла этап Гран-при в Канаде, установив два мировых рекорда в женском катании.

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