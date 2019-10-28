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Авербух назвал Трусову инопланетянкой после ее победы в Канаде 

Газета.Ru 34 минуты назад
Александра Трусова продолжает покорять фигурное катание.
В сентябре 2019 года российская фигуристка неотразимо дебютировала среди взрослых фигуристов на словацком турнире серии «Челленджер» — Мемориале Ондрея Непелы. Александра ожидаемо выиграла соревнования с двумя (!) мировыми рекордами в произвольной программе (163,78) и по сумме баллов (238,69). А уже в прошедший уикенд Трусова победила на канадском этапе Гран-при, не только примерив на грудь золото, но и обновив установленные ею же достижения: 166,62 балла в произвольной программе и 241,02 балла по общей сумме.
Сама спортсменка после выступления на Skate Canada отметила, что три чистых четверных прыжка в произвольной программе — еще не конец совершенствования ее прокатов.
«Я давно хотела получить 100 баллов за технику, еще со своего первого юниорского чемпионата мира. Рада, что все получилось! В соревнованиях мне нравится все — от момента, когда мы вылетаем на турнир, до тренировок, выступлений и гала-концерта.
Когда я учила четверные, всегда смотрела, как их прыгают мужчины. Например, Нэйтан Чен — у него больше всего четверных, он умеет делать их все, только риттбергер, по-моему, не вставляет в программу. На девушек тоже смотрю — вижу, как Рика Кихира делает тройной аксель, и тоже стараюсь научиться. Боевой характер? Не знаю, наверное. Я себя описать не могу, это может сделать только кто-то другой», — приводит слова победительницы официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России (ФФКР).
А вот как отреагировали на доминирование подопечной Этери Тутберидзе известные личности из мира фигурного катания.
Двукратный чемпион мира и призер Олимпиады — 2002 Илья Авербух назвал Александру «инопланетянкой», добавив, что с таким набором прыжков, которые исполнила Трусова, она могла бы оказаться в тройке призеров в мужском турнире.
«Все ее соперники находятся на планете Земля, а ее ледовый дворец — на какой-то другой планете. Я даже не вспомню в истории женского одиночного катания, чтобы хоть одна чемпионка могла рассчитывать на то, чтобы выйти в мужском катании и рассчитывать на подиум. Этот случай — первый!» — приводит слова Авербуха «СЭ».
Одна из главных оппоненток россиянки японка Рика Кихира также осталась под впечатлением от проката Трусовой на Гран-при Канады. Это сподвигло спортсменку заняться усложнением собственной программы.
«Когда я увидела, что Трусова набрала 166 баллов, то очень удивилась. Даже если бы я выступила отлично, не знаю, смогла бы я ее победить. Я никогда не чувствовала себя так раньше и хочу изменить свои программы, чтобы мои оценки стали выше», — заявила Кихира в интервью Olympic Channel.
Отреагировала на триумф соотечественницы и российская фигуристка Елизавета Туктамышева, которая опубликовала в Instagram видео проката Трусовой с подписью «Браво».
В свою очередь, другая коллега Александры по цеху Алена Леонова высказала мнение, что по силе бороться с россиянкой будет только олимпийской чемпионке — 2018 Алине Загитовой.
«Да, Загитова способна соперничать с Трусовой. А вот побеждать… Первый раз они столкнулись на Japan Open. Алина выиграла у Александры большую сумму в компонентах, но в целом проиграла с чистым прокатом. Судя по этому старту, Загитовой не хватает более сложных прыжков. Надо делать больше каскадов во второй половине программы», — приводит цитату Леоновой «Спорт день за днем».
Не осталась в стороне от победы Трусовой и олимпийская чемпионка 2014 года в Сочи Аделина Сотникова. Она не только сравнила выступление Александры с мужскими прокатами, но и вновь затронула тему «неземного происхождения россиянки».
«Это действительно было очень сложно. Не припомню, чтобы даже мужчины катались с программой такой сложности. Мы все как будто слетали на другую планету, посмотрели там выступление Саши, похлопали ей стоя и вернулись назад»,
А вот первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская заявила, что в случае безошибочного катания в будущем у Трусовой попросту не останется соперниц.
«Тут даже говорить не о чем. То, что она творит, и не только на Skate Canada, мы уже видели, но исполнение четырех четверных прыжков — это просто заоблачно. Для меня пока еще непонятно, как можно так легко исполнять все это в произвольной программе. Я уж не говорю про тройной лутц и тройной риттбергер — просто здорово! Остальным фигуристкам надо это как-то переваривать… Так ведь это еще и с падением. То есть у Саши была ошибочка — остальным девочкам будет тяжело», — цитирует Бутырскую Sport24.
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Теги:
Фигурное катание , Александра Трусова , Аделина Сотникова , Илья Авербух , Мария Бутырская , Елизавета Туктамышева , Алена Леонова , Этери Тутберидзе
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