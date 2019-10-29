Сотникова посоветовала Медведевой не обращать внимания на критику

Сотникова заявила, что спортсменка должна заниматься фигурным катанием для себя.

"Слушать кого-то, читать комментарии и браться за голову "О боже, почему так?" — это сразу проще идти в психиатрическую больницу", — цитирует Сотникову Sport24.

Ранее олимпийская чемпионка прокомментировала выступление Медведевой на этапе Гран-при Skate Canada, где фигуристка заняла пятое место.