Олимпийская чемпионка 2014 года Аделина Сотникова высказалась о критике фанатов в адрес двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой.
Сотникова заявила, что спортсменка должна заниматься фигурным катанием для себя.
"Слушать кого-то, читать комментарии и браться за голову "О боже, почему так?" — это сразу проще идти в психиатрическую больницу", — цитирует Сотникову Sport24.
Ранее олимпийская чемпионка прокомментировала выступление Медведевой на этапе Гран-при Skate Canada, где фигуристка заняла пятое место.