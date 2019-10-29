Призер чемпионата мира назвала проблему Медведвой

Серебряный призер чемпионата мира 2012 года по фигурному катанию Алена Леонова оценила выступление двукратной чемпионки мира и Европы Евгении Медведевой на втором этапе Гран-при в Канаде — Skate Canada, передает «Спорт Бизнес Online».

По мнению Леоновой, проблема Медведевой в том, что она не смогла забыть прошлые ошибки, почувствовала из-за этого неуверенность.

"Медведева понимает, что у нее есть проблема с акселем и переживает по этому поводу. Но ситуацию лучше отпустить, я думаю. Не тратить сил в раскате, а исполнить прыжок в программе. Излишняя концентрация и мешает ей сделать этот прыжок. Не нужно зацикливаться.

Все проблемы у нее от головы", — поделилась фигуристка.

Напомним, что в Skate Canada Медведева стала четвертой. Первое место заняла ее соотечественница — 15-летняя Александра Трусова