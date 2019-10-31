Российская фигуристка нашла идеальную страну

Российская фигуристка нашла для себя идеальную страну

«Эта страна мне по душе. Здесь неимоверно красивая природа, добрые и приветливые люди (…) В общем Канада — практически идеальная страна», — написала фигуристка (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).

Она также отметила дружелюбие местных жителей, и одинаковый уровень жизни в Монреале и провинциальном Келоуне.

«Можете ли вы себе представить, чтобы на кассе продавец спросил, как у вас дела или сделал вам комплимент по поводу прически, макияжа или одежды? А для Канады — это норма. Здесь любой человек может к вам подойти и сказать что-нибудь приятное. Сначала это кажется немного странным, но потом привыкаешь», — заявила Александра Бойкова.

По словам Бойковой, «единственное, что не вписывается в ее мечты — это то, что канадцы жуткие собачники».

Свой пост фигуристка проиллюстрировала фотографиями Канады. В комментариях к записи поклонники поблагодарили Александру Бойкову за интересный рассказ и пожелали дальнейших побед.

«Рамблер» писал, что ранее Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали победителями второго этапа гран-при по фигурному катанию в Кэлоуне среди спортивных пар. Победу Бойковой и Козловскому принесла оценка 216,71 балла, ставшая лучшим результатом в их карьере.