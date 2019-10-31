Российская фигуристка нашла идеальную страну

Фигуристка Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским восхитилась в своем Instagram Канадой, заявив, что это «практически идеальная страна, в которой созданы все условия для хорошей жизни».
«Эта страна мне по душе. Здесь неимоверно красивая природа, добрые и приветливые люди (…) В общем Канада — практически идеальная страна», — написала фигуристка (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).
Она также отметила дружелюбие местных жителей, и одинаковый уровень жизни в Монреале и провинциальном Келоуне.
«Можете ли вы себе представить, чтобы на кассе продавец спросил, как у вас дела или сделал вам комплимент по поводу прически, макияжа или одежды? А для Канады — это норма. Здесь любой человек может к вам подойти и сказать что-нибудь приятное. Сначала это кажется немного странным, но потом привыкаешь», — заявила Александра Бойкова.
По словам Бойковой, «единственное, что не вписывается в ее мечты — это то, что канадцы жуткие собачники».
Свой пост фигуристка проиллюстрировала фотографиями Канады. В комментариях к записи поклонники поблагодарили Александру Бойкову за интересный рассказ и пожелали дальнейших побед.
«Рамблер» писал, что ранее Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали победителями второго этапа гран-при по фигурному катанию в Кэлоуне среди спортивных пар. Победу Бойковой и Козловскому принесла оценка 216,71 балла, ставшая лучшим результатом в их карьере.