Золотую медаль Косторной отдали американке

Американская фигуристка сняла золотую медаль и отдала россиянке Косторной

Глава метрополии Гренобля Кристоф Феррари, вручавший медали победительницам этапа Гран-при Франции по фигурному катанию спровоцировал забавный инцидент во время торжественного мероприятия. Награду, полагающуюся победительнице Алёне Косторной, он вручил американке Мэрайе Белл, занявшей третье место. Когда же фигуристки поняли ошибку, первой сориентировалась Белл, собственноручно наградившая Косторную — американка сняла медаль шеи и одела на Алёну.

Видео доступно на официальном сайте «Первого канала».