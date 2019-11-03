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Американская фигуристка сняла золотую медаль и отдала россиянке Косторной 

Чемпионат.com + ещё 69 3 часа назад
Золотую медаль Косторной отдали американке
Фото: кадр видео
Глава метрополии Гренобля Кристоф Феррари, вручавший медали победительницам этапа Гран-при Франции по фигурному катанию спровоцировал забавный инцидент во время торжественного мероприятия. Награду, полагающуюся победительнице Алёне Косторной, он вручил американке Мэрайе Белл, занявшей третье место. Когда же фигуристки поняли ошибку, первой сориентировалась Белл, собственноручно наградившая Косторную — американка сняла медаль шеи и одела на Алёну.
Видео доступно на официальном сайте «Первого канала».
Косторная поведала публике о планах на четверные прыжки
Напомним, Алёна Косторная выиграла этап Гран-при с личным рекордом. Косторная исполнила два тройных акселя в произвольной программе — первый в каскаде с двойным тулупом и второй сольный. Второе место заняла её соотечественница Алина Загитова, ещё одна россиянка Мария Сотскова — 11-я.
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Теги:
Фигурное катание , Мария Сотскова , Алина Загитова
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