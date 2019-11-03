Косторная выкрутилась при ответе на вопрос о Загитовой

Российская фигуристка Алена Косторная, одержавшая победу на этапе Гран-при во французском Гренобле, смогла красиво ответить на провокационный вопрос о своей сопернице, Алине Загитовой. Об этом сообщает Sport24.
16-летняя ученица Этери Тутберидзе заявила, что оказалась счастлива попасть на подиум. О победе над Загитовой, Косторная тактично умолчала.
Видео вопроса опубликовано в Twitter.
Aliona interview after her FS win. #AlenaKostornaia pic.twitter.com/kYMgj9UAO2— beth🌻 (@beth_gifs) 2 ноября 2019 г.
Ранее сообщалось, что Загитова прокомментировала собственное выступление на этапе Гран-при во французском Гренобле.