Плющенко поддержал фанатов Загитовой

Неоднократный победитель Олимпийских игр россиянин Евгений Плющенко поддержал болельщиков Алины Загитовой после поражения их кумира на французском этапе Гран-при по фигурному катанию в Гренобле. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, в этой неудаче нет ничего страшного, так как сезон только стартовал, и свои победы 17-летняя ученица Этери Тутберидзе еще одержит. Для этого, заявил Плющенко, необходимо усердно тренироваться и просто продолжать работать в таком же духе.
Ранее сообщалось, что Алена Косторная, одержавшая победу на этапе Гран-при во французском Гренобле, смогла красиво ответить на провокационный вопрос о своей сопернице, Алине Загитовой.