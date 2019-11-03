Косторная рассказала о планах на четверные прыжки

Косторная поведала публике о планах на четверные прыжки

Российская фигуристка Алена Косторная , ставшая победительницей этапа Гран-при во французском Гренобле, поведала публике о планах на четверные прыжки. Об этом сообщает ТАСС.

По словам 16-летней ученицы Этери Тутберидзе, в ближайшее время она не планирует изучать подобные элементы.

"Для четвернях прыжков пока еще не настало время. Тренеры просят повременить с этим. Все из-за того, что я два года учила тройной аксель. А для четверного прыжка нужно еще полоборота. У меня уже были попытки изучить сальхов, но пока было решено их приостановить", — сказала Косторная.

Ранее сообщалось, что Косторная высказалась о победе на третьем этапе Гран-при во французском Гренобле.