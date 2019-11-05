В соцсетях раскритиковали мужа Заворотнюк

Мужа Заворотнюк раскритиковали как плохого танцора

В комментариях на странице Навки в соцсетях многие отмечают «плохую форму и растренированность» Чернышёва.

Его ситуации с женой все сочувствуют, но в то же время отмечают, что выход на лёд в «таком виде» — непрофессионально.

В частности, артистов подвела выехавшая не вовремя на сцену кровать. В неё случайно врезалась Татьяна Навка, которая позже сама пошутила по этому поводу: «Слава богу, жива осталась!». переписку зрителей опубликовал Telegram-канал «Только никому».

Telegram-канал «Только никому»

Зрители в большинстве своём отметили, что Чернышёв, хоть и улыбался публике от души, всё же выглядел измученным и исхудавшим.

Ранее News.ru сообщал, что компания Татьяны Навки передаст средства, собранные с продажи билетов на показ шоу «Аленький цветочек» 10 ноября, исполнителю главной роли в проекте Петру Чернышёву на лечение его жены Анастасии Заворотнюк.