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Мужа Заворотнюк раскритиковали как плохого танцора 

News.ru + ещё 5 3 часа назад
В соцсетях раскритиковали мужа Заворотнюк
Фото: globallookpress.com
Муж актрисы Анастасии Заворотнюк Пётр Чернышёв после ледового шоу у Татьяны Навки подвергся резкой критике поклонников фигурного катания. Фигуриста обвинили в том, что он по-видимому давно не практиковался.
В комментариях на странице Навки в соцсетях многие отмечают «плохую форму и растренированность» Чернышёва.
Его ситуации с женой все сочувствуют, но в то же время отмечают, что выход на лёд в «таком виде» — непрофессионально.
В частности, артистов подвела выехавшая не вовремя на сцену кровать. В неё случайно врезалась Татьяна Навка, которая позже сама пошутила по этому поводу: «Слава богу, жива осталась!». переписку зрителей опубликовал Telegram-канал «Только никому».
Telegram-канал «Только никому»
Вчера была на шоу, грустно смотреть на великих спортсменов, без конца бьющихся об лёд, — резюмирует одна из поклонниц.
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Наши первые северные гастроли! 😍😍😍 Мы счастливы быть в Санкт-Петербурге с нашей сказкой на льду "Руслан и Людмила"! Спасибо зрителям, вы необыкновенные! 🙌🙌🙌 Такой теплый приём, полный зал и овации! 🥰💯🎉🙏 Впереди у нас ещё целых три сказочных дня 2, 3, 4 ноября, и мы ждём всех, кто ещё не видел наше Волшебство на льду! 😉✨✨✨⛸️ #ТатьянаНавка #ПетрЧернышев #РусланиЛюдмила #мюзиклнальду #сказканальду #гастроли #навкашоу

Публикация от  Tatiana Navka (@tatiana_navka)

Зрители в большинстве своём отметили, что Чернышёв, хоть и улыбался публике от души, всё же выглядел измученным и исхудавшим.
Ранее News.ru сообщал, что компания Татьяны Навки передаст средства, собранные с продажи билетов на показ шоу «Аленький цветочек» 10 ноября, исполнителю главной роли в проекте Петру Чернышёву на лечение его жены Анастасии Заворотнюк.
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Комментарии 
Теги:
Фигурное катание , Прочее , Анастасия Заворотнюк , Татьяна Навка , Петр Чернышев
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