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«Кто вы такая»: Фигуристку затравили за критику Загитовой 

Рамблер + ещё 7 1 час назад
Бывшую ученицу Тутберидзе затравили за критику Загитовой
Фото: РИА Новости
Пользователи Instagram обрушились на фигуристку Дарью Паненкову, которая критически высказалась о выступлении олимпийской чемпионки Алины Загитовой на этапе серии Гран-при во Франции.
Фигуристка в интервью YouTube-каналу ФигурLive заявила, что судейство программы Алины Загитовой на этапе Гран-при было честным и она действительно начала прыжок с неверного ребра, за что была наказана.
Это заявление Паненковой вызвало массу негативных комментариев в ее аккаунте в Instagram. Пользователи соцсети обвинили фигуристку в предвзятости и зависти к более успешной Алине Загитовой.
«Дарья, кто вы такая и чего вы добились или уже зависть глаза застилает, сами ничего не добились, а теперь решили пропиарится за счёт Алины? Вы самая обычная посредственность», — заявила peschanka.kitty (орфография и пунктуация автора сохранены).
Несмотря на то, что фигуристка удалила фото на странице вплоть до 2017 года, негативные комментарии с обвинениями все еще продолжают появляться в аккаунте Дарьи Паненковой.
«Рамблер» писал, что ранее российские фигуристки Алена Косторная и Алина Загитова заняли первую и вторую ступени пьедестала на французском этапе Гран-при в Гренобле.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Комментарии4 
Теги:
Фигурное катание , Дарья Паненкова
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