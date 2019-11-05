Бывшую ученицу Тутберидзе затравили за критику Загитовой

«Кто вы такая»: Фигуристку затравили за критику Загитовой

Пользователи Instagram обрушились на фигуристку Дарью Паненкову , которая критически высказалась о выступлении олимпийской чемпионки Алины Загитовой на этапе серии Гран-при во Франции.

Фигуристка в интервью YouTube-каналу ФигурLive заявила, что судейство программы Алины Загитовой на этапе Гран-при было честным и она действительно начала прыжок с неверного ребра, за что была наказана.

Это заявление Паненковой вызвало массу негативных комментариев в ее аккаунте в Instagram. Пользователи соцсети обвинили фигуристку в предвзятости и зависти к более успешной Алине Загитовой.

«Дарья, кто вы такая и чего вы добились или уже зависть глаза застилает, сами ничего не добились, а теперь решили пропиарится за счёт Алины? Вы самая обычная посредственность», — заявила peschanka.kitty (орфография и пунктуация автора сохранены).

Несмотря на то, что фигуристка удалила фото на странице вплоть до 2017 года, негативные комментарии с обвинениями все еще продолжают появляться в аккаунте Дарьи Паненковой.

«Рамблер» писал, что ранее российские фигуристки Алена Косторная и Алина Загитова заняли первую и вторую ступени пьедестала на французском этапе Гран-при в Гренобле.